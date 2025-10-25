Cariñosamente, los isleños lo llaman “Vapor”, un nombre que refleja la manera en que aparece entre la bruma matinal, como si flotara sobre el agua. Cada amanecer, este pato se convierte en un pequeño milagro cotidiano, recordándonos la belleza de los animales que viven en libertad en las Malvinas.

El pato que solo vive en las islas Malvinas: la tierna razón por la que le llaman "vapor"

Este pato no es solo un animal más, es un ser que desliza su vida entre brumas y aguas, dejando a quienes lo observan con el corazón ligero. Entre todos los animales de las Malvinas, hay algunos que parecen mágicos, y Vapor es, sin duda, uno de ellos. Cada encuentro con él es un recordatorio de que la naturaleza, en sus formas más discretas y silenciosas, guarda tesoros que esperan ser descubiertos por quienes saben mirar.