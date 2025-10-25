Apareció Lowrdes de Bandana: "Es muy difícil explicar lo sucedido, pero sé que debo algunas aclaraciones"

En su comunicado, la cantante hizo referencia a su relación con Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido tras un operativo policial en su departamento del barrio porteño de Palermo. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.”

Más adelante, Lowrdes se mostró molesta con algunas declaraciones públicas que, según señaló, se sacaron de contexto. “Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales.”

Qué más dijo Lowrdes de Bandana tras el escándalo

La cantante también llevó tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud. “Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar.”

Finalmente, Lowrdes de Bandana cerró el mensaje con un tono esperanzador y una mirada puesta en el futuro. “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo, que es cantar. Gracias.”

Con estas palabras, la artista buscó poner fin a los rumores, agradecer el apoyo recibido y reafirmar su compromiso con la música, el escenario y su público, mientras atraviesa un proceso personal que, según dejó entrever, le está dejando profundas enseñanzas.

Vale destacar que, desde hace días, reina la preocupación en su círculo íntimo así como en sus fans por su estado de salud. Estuvo desaparecida varias horas, se la vio desmejorada, se habló de violencia de género y todo apunta a la relación con García Gómez, quien fue detenido por la Policía.