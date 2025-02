Andrea Calderón, experta y profesora de Nutrición de la Universidad Europea, desmiente los mitos acerca del agua y la dieta, mientras que proporciona consejos para llevar a cabo una dieta efectiva y que no tendrá consecuencias negativas en nuestra salud: "En las dietas, sea para aumentar masa muscular o para perder peso, es indispensable beber agua. Es importante indicar que el agua no adelgaza, ya que no tiene ningún tipo de efecto en la oxidación de grasa, que es lo que llamamos quema de grasa".

Es por eso que la especialista expresa que hay que evitar asociar el agua con el adelgazamiento si supone no tener consumir alimentos y pone en valor que beberla es uno de los aspectos fundamentales para que la dieta sea efectiva ya que es necesario estar hidratado para optimizar el rendimiento de cada persona al máximo.

Además, aconsejó la cantidad que debemos consumir por día, teniendo en cuenta que "depende de la edad y de la actividad física". Es por eso que lo idóneo sería "entre 1,5 y 2,5 litros de agua al día".

Mujer tomando agua2.jpg Una buena alimentación y beber agua al realizar actividad física es fundamental para lograr adelgazar.

Alimentos que hidratan

Hay algunos alimentos que están compuestos en su mayor parte por agua; por ejemplo, hortalizas, frutas y verduras tienen hasta un 85 % de agua mientras que la leche o bebidas vegetales pueden llegar a tener hasta casi un 90 %.

Andrea Calderón, que también está graduada en Nutrición Humana y Dietética, expresó que si se desea adelgazar, hay que tener cuidado con las "dieta milagro" ya que tienen un alto porcentaje de estancamiento y efecto rebote. Es por ello que hay dos procesos que van de la mano: la actividad física y la alimentación saludable.

Mujer tomando agua.jpg Dependiendo del peso y la edad se recomienda consumir entre 1,5 y 2,5 de agua por día.

La actividad física sirve para activar el metabolismo y quemar más calorías; la alimentación saludable para cuidar nuestro cuerpo y es fundamental para perder peso. Por eso recomienda "reducir las calorías que ingerimos y llevar una alimentación equilibrada".

Hay que comer muchas verduras y hortalizas, acompañado de proteínas, que sacian mucho y no recurrir a ninguna dieta milagro

Y en cuanto líquidos, beber agua es la estrategia fundamental para hidratarnos pero no debe ser adoptado como una forma mágica de adelgazar. Mientras que hay que evitar las bebidas calóricas porque "frenan totalmente el progreso de la dieta, ya que son calorías que no sacian". Para finalizar, recomienda de manera férrea que a la hora de "aventurarse" a realizar una dieta, es importante documentarse bien para no dejar tu salud en manos de un régimen que, a la larga, acabará siendo la peor opción.