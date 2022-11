La decisión sanjuanina se da en el medio del conflicto judicial que hay en Mendoza tras el decreto de la municipalidad de Guaymallén que oficializó, en 2021, que la comuna no presentaría candidata a partir de la Vendimia 2022. Esto derivó en la judicialización de este capítulo vendimial con fuertes cruces entre el intendente Marcelino Iglesias con algunos sectores, entre ellos la Corenave (ex Reinas Nacionales de la Vendimia) y la Coreguay (ex Reinas de Guaymallén) que terminaron eligiendo una reina paralela, Julieta Lonigro, en Maipú.