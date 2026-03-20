Filtran listado de teléfonos que podrán acceder a la última actualización de Samsung

De acuerdo a la filtración realizada por la fuente citada, en los próximos días llegará la beta de One UI 8.5 a los Galaxy S24, a los Z Fold 6 y a los Flip 6. A estos celulares, también se les agregan los Galaxy S25 FE y S24 FE. Una vez que los usuarios aprueben este software, en pocos meses podrán actualizar a la versión oficial final.

actualizacion samsung One UI es la capa de personalización que traen los teléfonos Samsung.

Samsung: estas son las funciones que llegan con One UI 8.5

La actualización One UI 8.5 de Samsung redefine la experiencia del ecosistema Galaxy al priorizar la fluidez creativa en la edición de imágenes. Esta actualización que la marca surcoreana introduce en sus celulares tope de gama cuenta con mejoras significativas en las que se destaca Photo Assist. Esta herramienta ahora permite realizar ediciones continuas sin la interrupción de guardar cada cambio. Al finalizar, el usuario simplemente accede al historial para seleccionar sus versiones preferidas.

La conectividad inteligente también evoluciona con Quick Share, que integra reconocimiento facial para sugerir envíos directos a los contactos identificados en las imágenes. Por otro lado, la gestión de archivos se vuelve omnipresente gracias a Storage Share, una función que permite visualizar y administrar documentos de tablets, PC e incluso televisores Samsung desde la aplicación "Mis archivos", centralizando todo el control en el teléfono.

samsung telefono Estas funciones llegan a los teléfonos tope de gama de Samsung.

Otra herramienta que llega tras la actualización es Audio Broadcast, una función que utiliza la tecnología Auracast para transmitir no solo música, sino también la voz del usuario a través del micrófono hacia dispositivos cercanos.

Finalmente, la seguridad se blinda con Theft Protection y el bloqueo por autenticación fallida, que protege los datos ante intentos no autorizados de acceso, garantizando que la privacidad del usuario permanezca intacta bajo cualquier circunstancia.