La economía creció 4,4% en el 2025 y el PBI aumentó 2,1% interanual en el último trimestre según el INDEC

Exportaciones (1) Se recuperó el nivel de exportaciones que registró un aumento interanual del 7,6% en el 2025, según el INDEC.

Los motores de la demanda: el consumo y las exportaciones

El informe técnico del INDEC reveló que el crecimiento interanual estuvo traccionado principalmente por el consumo privado, que trepó el 7,9% y representa actualmente el 70% de la torta del PBI.

También fue determinante el desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión), con un alza del 16,4%, y la recuperación de las exportaciones, que crecieron el 7,6%.

Sin embargo, el cierre de año mostró un cambio de tendencia en la inversión, que cedió un 2,1% en el último trimestre, sugiriendo una postura más cauta del sector privado hacia el final del ciclo 2025.

Para el INDEC, sectores ganadores y perdedores

La radiografía sectorial del INDEC mostró un mapa con 13 rubros en expansión y 4 en caída. El gran ganador del 2025 fue la Intermediación Financiera, con un salto extraordinario del 24,7%. Le siguieron la Minería y Canteras (8%), impulsada por los proyectos extractivos, y el sector de Hoteles y Restaurantes (7,4%), que sigue capitalizando el auge del turismo.

El campo volvió a ser un pilar fundamental: la Agricultura y Ganadería creció un 6,2% anual.

En el siguiente escalón aparece la Construcción (4,3%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,6%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (3,6%), entre otros.

En la vereda opuesta, el sector de la Pesca sufrió el desplome más profundo del año con una caída del 15,2%, a pesar de haber mostrado una recuperación parcial en el último tramo de diciembre. También cerraron el año en rojo la Administración Pública y Defensa (-1%), el Servicio Doméstico (-1,1%) y Servicios Sociales y de Salud (-0,2%).

Desafíos para el inicio del 2026

Aunque los números globales de 2025 son positivos, la pérdida de impulso en el último trimestre enciende alarmas sobre la sostenibilidad del ritmo de crecimiento.

El mercado observa con atención cómo la desaceleración de la inversión y el enfriamiento del consumo público podrían condicionar los primeros meses de 2026, en un contexto donde el frente externo -liderado por las exportaciones- parece ser el único indicador que mantiene una aceleración de 2 dígitos (10,9% de aumento interanual).