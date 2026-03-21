El granjero que construyó un tanque funcional en su patio sin tener acceso a internet

A diferencia de los tanques militares, estas construcciones no cuentan con armamento ni sistemas de combate, pero sí son completamente operativas en términos de movilidad. Pueden avanzar, girar y maniobrar de forma autónoma, lo que representa un logro técnico significativo considerando que fueron desarrolladas fuera de un entorno industrial.

Tanque

El resultado tras años de trabajo artesanal

Tras varios intentos fallidos de construir sus tanques, que terminaron siendo desechados, finalmente consiguieron los modelos 008 y 009, que son totalmente funcionales y capaces de alcanzar una velocidad de hasta 19 km/h (12 mph) en cualquier tipo de terreno.

Uno de los aspectos más llamativos es que su creador no posee formación académica en ingeniería avanzada. Su trabajo se basa en la experimentación, la observación y el uso de materiales accesibles. A lo largo del proceso, adaptó componentes y resolvió desafíos mecánicos de forma práctica, demostrando una comprensión intuitiva del funcionamiento de este tipo de vehículos.

El resultado es una serie de tanques a escala real, robustos y funcionales, capaces de desplazarse como vehículos pesados en condiciones reales. Aunque su uso es principalmente recreativo o demostrativo, estas máquinas reflejan un nivel de complejidad poco habitual en proyectos construidos de manera casera.

En términos generales, los tanques profesionales son sistemas altamente sofisticados que integran blindaje avanzado, tecnología de navegación, armamento y sistemas electrónicos complejos. Estos vehículos son desarrollados por industrias especializadas y requieren grandes recursos técnicos y económicos. En contraste, las versiones artesanales como las de Li Guojun se enfocan en reproducir la estructura y el movimiento básico, utilizando soluciones más simples.