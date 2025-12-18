Filtraciones en casa por un caño roto del vecino: quién paga y cómo reclamar

Manchas de humedad que aparecen en techos o paredes linderas

Goteo constante sin consumo propio de agua

Olor a humedad persistente

Pintura ampollada o revoque que se desprende

¿Quién es responsable si el caño roto es del vecino?

En términos generales, el responsable es el propietario de la vivienda de donde proviene la filtración, incluso si el daño se manifiesta en otra casa o departamento. Cuando se trata de cañerías internas, la responsabilidad recae sobre el dueño del inmueble donde se produjo la rotura. Si se trata, en cambio, de cañerías comunes del edificio, la obligación corresponde al consorcio.

En este sentido, la normativa establece que nadie puede causar un daño a otro, aun cuando sea de forma involuntaria. Si una filtración afecta tu vivienda, el vecino debe reparar el desperfecto de origen, responder por los daños materiales generados, evitar que el problema continúe o se agrave. En edificios, el administrador suele intervenir como mediador cuando el problema involucra partes comunes.

caño roto (2) Hay que seguir una serie de pasos para solucionar este problema con el vecino, siempre con buena comunicación.

Para que este problema pueda solucionarse hay que actuar de inmediato avisándole al vecino, pues muchas veces el problema se soluciona con un aviso temprano y de buena fe. Después hay que documentar el daño con fotos que acrediten el origen de la filtración.

Luego informa al consorcio o administrador y envía una notificación formal. Si no hay respuesta, una carta documento deja constancia del reclamo. Por último, como último recurso, se puede iniciar una mediación o acción judicial para reclamar la reparación y los daños.

Para ello es necesario saber que depende cada caso, en muchos ocasiones, el seguro del vecino o el seguro del hogar afectado puede cubrir: arreglos de cañerías, daños en paredes, techos y muebles; gastos de reparación derivados de la filtración