En total, desde que comenzó la pandemia en Mendoza se han realizado 1.400 procedimientos con 300 actas de infracciones.

El pasado fin de semana, la Policía desactivó una fiesta ilegal en el piedemonte donde habían concurrido más de 400 personas.

En este contexto, el subsecretario de Relaciones Instituciones, Néstor Majul aseguró: “un evento ilegal tan masivo y sin protocolo, donde se comparten vasos y botellas, seguramente que hay mucho riesgo de un contagio masivo. Por eso el Gobernador ha pedido reuniones familiares o de amigos, pero no masivas porque no hay eventos en ningún lugar del mundo”.

Ya en septiembre, se había viralizado a través de las redes sociales imágenes y videos de otra fiesta que se llevó adelante en El Challao en la cual incluso participó un DJ. "Me engañaron. Al principio no había nadie y estaba todo listo para una transmisión online. Enseguida llegaron 10 personas, luego 20 o 25. Había muchos sin barbijo y resulta que ahí me di cuenta de que era una fiesta de cumpleaños e ilegal. Yo tenía que tocar una hora pero cuando vi cómo se daban las cosas, corté inmediatamente y me fui", relató Franco, quien lleva dos años trabajando con su productora.

Por departamento

En el Gran Mendoza se ha procedido a unos 1.050 desplazamientos donde se labraron más de 200 actas de infracción y 90 ceses de actividad.

También en San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz y Santa Rosa se realizaron 200 procedimientos, 50 actas de infracción y 15 clausuras.

Mientras que en el Valle de Uco se desarrollaron 150 desplazamientos, 20 actas de infracción con 8 ceses de actividad.

Por último, en los departamentos del sur provincial se realizaron unos 60 desplazamientos, 5 ceses de actividad donde se labraron 40 actas por incumplimiento.