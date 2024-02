►TE PUEDE INTERESAR: Qué accesorios debes poner en el llavero de tu hogar para atraer dinero según el Feng Shui

feng shui cosas rotas.jpg Evita estas cuatro cosas en tu hogar para que la energía fluya positivamente, según el Feng Shui.

Feng Shui: 4 cosas que tal vez estás haciendo mal en tu hogar y seguro no lo sabías

Para mantener la armonía y el equilibrio del hogar es importante saber qué cosas no hacer en el hogar, según el Feng Shui, ya que de lo contrario afectará la fluidez de la energía vital.

1. Acumular cosas: si sueles juntar muchas cosas en el hogar intenta cambiarlo, porque esto estaca la energía del hogar. Para el Feng Shui aferrarse a diferentes objetos relacionados al pasado simboliza el miedo al cambio. En ese sentido, la acumulación no da espacio para que llegue lo nuevo.

2. No arreglas o descartas objetos rotos: a todos en algún momento nos pasó de tener algún objeto roto, en ese caso dependiendo del caso es fundamenta tirarlo o arreglarlo si es posible. A veces por falta de tiempo o pereza no se hace y se guardan cosas rotas, viejas o en mal estado. Esto puede ser tomado como una señal al universo de que en el hogar no hay lugar para la abundancia y esto genera que la energía se bloquee y haya una sensación de carencia.

3. Puertas en mal estado: es muy importante para el Feng Shui mantener las puertas en buen estado, ya que para la filosofía china son portales energéticos y ayuda a que la energía se equilibre en casa espacio del hogar. Asegúrate de que estén siempre libres al paso y limpias, que abran y cierren bien, que no hagan ruido.

4. Guardar objetos debajo de la cama: el cuarto es el lugar más íntimo del hogar para el Feng Shui, por eso recomienda que siempre se encuentre en buen estado, ordenado y limpio. Esto es porque en el se renuevan las energías, se descansa y nacen nuevos sueños. En este sentido, para tener un buen descanso y que la energía fluya positivamente debes evitar poner cosas debajo de la cama.

