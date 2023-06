Federico Cassone: "No hay ningún impedimento para que una persona con tartamudez sea candidato a presidente"

Wado de Pedro hablando.jpg Wado De Pedro, el ministro que puede ser candidato a presidente y tiene como condición del habla la tartamudez, está en el centro de la polémica, porque un periodista porteño opinó que la sociedad argentina no "está preparada" para su candidatura.

Diario UNO se comunicó con Federico Cassone, uno de los dueños de la bodega Familia Cassone, persona con tartamudez que trabaja para crear conciencia y derribar mitos sobre esta condición

La tartamudez no es una discapacidad

Cassone se dedica, a través de Instagram, a crear conciencia respecto de que una persona tartamuda no tiene ningún impedimento para realizar cualquier tipo de trabajo o actividad, incluso si conllevan la responsabilidad de hablar en público.

"Todo dicho que vaya en contra de esta idea es discriminatorio. La tartamudez no es una discapacidad, no es una enfermedad, es una condición" "Todo dicho que vaya en contra de esta idea es discriminatorio. La tartamudez no es una discapacidad, no es una enfermedad, es una condición"

También dejó en claro que el límite que puede tener una persona con tartamudez para hablar en público es lo que la misma persona siente o piensa.

"Si él o ella piensan que no pueden es otra cosa, si piensan que la tartamudez los supera. Pero en lo concreto, no existe ninguna traba al respecto".

Cassone manifestó que antes la tartamudez era una situación que no se abordaba. De hecho en su casa, a pesar de tener otros familiares con esta misma característica del habla, no se trataba el tema.

En cuanto a que la sociedad esté o no preparada, Cassone manifestó: "Actualmente están sucediendo muchos cambios a nivel social que son buenos. Pero la sociedad no puede no estar preparada para tener un dirigente que tartamudea, se calcula que el 2% de la población presenta esta característica".

En el mismo sentido manifestó que el principal problema de las personas con disfluencia en el lenguaje es la forma en la que toman la situación los demás.

"Muchos se ríen, otros se ponen nerviosos y no saben qué hacer o qué decir, hay que superarlo" "Muchos se ríen, otros se ponen nerviosos y no saben qué hacer o qué decir, hay que superarlo"

La importancia del tratamiento temprano

Sobre cuándo y cómo debe tratarse la tartamudez, la licenciada en Fonoaudiología, Claudia Zapata, manifestó que es muy importante que el tratamiento sea temprano, es decir, desde niños. Esto porque si bien en el caso de adultos que tartamudean hay muchísimas técnicas que se ponen en práctica para mejorar la fluidez del habla, si esta condición se trabaja desde pequeño, puede revertirse.

Acerca de las causas que ocasionan esta característica, Zapata explicó que no se sabe fehacientemente a qué se debe.

"Hay muchos mitos, que tienen que ver con lo psicológico, emocional, con ser demasiado inteligente, o demasiado tímido, con nerviosismo. Pero la verdad es que no hay una respuesta científica sobre los motivos que la provocan. Nada de eso está científicamente comprobado", aseguró.

Explicó que la tartamudez puede ser hereditaria.

Lo cierto es que también señaló que hay grados más severos que otros de tartamudez, que no signfican que no puedan tratarse, sino que el abordaje es más lento.

Para concluir, Zapata habló de dos casos emblemáticos de gente tartamuda, uno del que llegó a ser rey, como Enrique VI y otro, más en la actualidad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El trauma de Wado de Pedro

De Pedro se ha referido en distintas oportunidades a sus dificultades hablar, que son la consecuencia de un trauma vivido en la niñez, durante la dictadura militar. Wado es hijo de Enrique De Pedro, estudiante de Derecho, asesinado por la dictadura en abril de 1977.

Su madre, Lucila Révora, fue secuestrada en octubre de 1978: ese día, Lucila escondió a su hijo en la bañera de la casa, se le tiró encima (los balazos del grupo de tareas le pegaron a ella), y así Wado salvó su vida. Sus padres siguen desaparecidos.