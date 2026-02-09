Fardos de ropa usada en Mendoza: un negocio que gana la calle y pone en alerta al comercio formal

La mecánica de compra de estos fardos cerrados -que es una suerte de lotería para el revendedor- alimenta un mercado de segunda mano y outlet que se expande rápidamente por el Gran Mendoza.

Sin embargo, el crecimiento de este sector informal ha encendido las alarmas entre algunos comerciantes. La Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Cámara de la Industria Textil han alzado la voz denunciando el ingreso indiscriminado de estos productos. Los comerciantes locales aseguran que esta actividad representa una competencia desleal que afecta directamente las ventas de los negocios que tributan impuestos y mantienen empleados registrados.

fardos de ropa La ropa usada se convirtió en una opción para miles de mendocinos.

Además del impacto económico, existe una preocupación latente sobre las consecuencias ecológicas de este modelo de importación.

"En el mundo esta mercadería tiene precio cero. Es basura. De hecho, hay lugares en el planeta donde se termina acumulando y contamina el ambiente", contó Adolfo Trípodi, referente de los comerciantes mendocinos, en diálogo con Radio Nihuil.

Adolfo Tripodi. Adolfo Trípodi, referente entre los comerciantes y un histórico de la Federación Económica de Mendoza (FEM).

A pesar de las advertencias y el malestar del sector formal, la demanda por parte de los consumidores locales no se detiene. Es innegable que los precios son convenientes, como reflejó este medio a lo largo de la semana.

La combinación de la pérdida del poder adquisitivo y la posibilidad de acceder a indumentaria de calidad superior a precios de liquidación mantiene a los fardos de ropa usada como una opción vigente. No obstante, se ve venir una batalla comercial que recién empieza.