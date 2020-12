Familiares del ARA San Juan desmienten reclamo de indemnización al Estado

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, agrupados en la querella que representa el abogado Alejandro Tagliapietra, negaron este sábado haber reclamado al Estado una indemnización de 44 millones de dólares, al salir al cruce de una publicación periodística. "Nosotros, que nucleamos once familias y no hemos realizado pedido alguno de índole económica, solo luchamos y exigimos verdad y justicia. No abonamos este tipo de reclamos y menos aún en este momento decisivo en distintos ámbitos", señaló este grupo de familiares a través de un comunicado.