Faltan camas de internación general en el hospital Notti por una ola de gripe

Giménez destacó que en la guardia del Notti se están atendiendo de 600 a 700 pacientes por día y algunos deben quedar internados.

En este punto hizo hincapié, ya que han comenzado a derivar pacientes a otros hospitales de menor complejidad.

Qué está sucediendo en el Notti

Giménez explicó que ante la gran cantidad de pacientes que se ven por día en el servicio que ella coordina, el sector de internación del Notti ha superado el límite de su capacidad.

Entonces, el procedimiento que realizan es, en primer lugar, chequear si el niño o niña tiene obra social. Si la tiene, se lo deriva a una clínica privada. Hay que recordar que en Mendoza no son muchas las clínicas y sanatorios que cuentan con internación pediátrica, por eso muchos adultos llevan directamente a sus chicos al Notti, a pesar de contar con una mutual o prepaga.

Si no tienen cobertura, se los está derivando a hospitales de menor complejidad, como lo son el Hospital Carrillo, en Las Heras, el Hospital Paroissien, en Maipú, el Perrupato en San Martín y zona este. Si, en cambio, su obra social es Osep y necesitan internación, son enviados al Fleming.

Giménez explicó por qué no se puede hablar de "brote" de gripe.

No podemos hablar de brote porque no estamos testeando a todos los chicos, pero situación de muchos casos de niños con síntomas respiratorios, fiebre, gastrointestinales, estamos con muchos casos y pacientes 600 700 por día, largas esperas y muchos pacientes internados

Cómo proceder si un chico presenta estos síntomas

En primer lugar, la profesional manifestó que se debe consultar a un centro de menor complejidad para no colapsar la guardia del hospital Pediátrico.

Esto en el caso de los niños o niñas mayores a 6 meses, que presenten síntomas como dificultad respiratoria, deshidratación, dolor muscular intenso y fiebre persistente -más de cinco días-

En cuanto a los menores de 6 meses y a chicos y chicas con alguna patología de base -cardíaca, respiratoria o neurológica- es importante asistir inmediatamente a la consulta si se presentan estos indicadores.

Consejos para evitar más contagios

Lo que recomendó la jefa del Servicio de Guardia del Notti, es que no lleven a los niños a los grandes centros asistenciales si no es por los síntomas antes mencionados

Esto no solo es para que no colapsen las guardias, sino además, para que un niño que no presenta síntomas más serios, vaya a contagiarse a la guardia de un hospital de alta complejidad, como lo es el Notti.

Otro aspecto que destacó, fue que los padres y madres no envíen a sus chicos a la escuela si estos ya padecen algunos de estos síntomas. Por otra parte, pidió tolerancia a las escuelas con respecto a pedir el certificado médico para justificar las inasistencias, fin de evitar justamente este colapso en las guardias.

Por último puso énfasis en que se retomen las medidas de protección del Covid-19: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y uso del barbijo. Además, recomendó a los padres y madres diferenciar entre los síntomas de las alergias propias de la primavera con este virus, ya que si bien comparten similitudes -como tos y mocos- los cuadros alérgicos no producen fiebre, vómitos, deshidratación ni dolor muscular intenso.