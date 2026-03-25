Falleció el creador de OnlyFans: ¿a cuánto ascendía su fortuna?

A los 43 años, falleció en Florida el empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma OnlyFans. Su deceso, confirmado por su entorno a Bloomberg, ocurrió tras meses de tratamiento contra un cáncer y en un contexto de estricta reserva familiar.
¿De cuánto es la fortuna del fallecido creador de OnlyFans?
Al momento de su muerte, la fortuna de Radvinsky se estimaba en 3.800 millones de dólares, un crecimiento exponencial comparado con registros previos que la situaban en 2.100 millones de dólares. Este incremento se debió al éxito financiero de OnlyFans, de hecho, solo en agosto recibió 700 millones de dólares en dividendos. Antes de fallecer, el empresario negociaba la venta de una participación mayoritaria de la compañía, cuya valoración total ronda los 5.500 millones de dólares.
La historia del creador de OnlyFans
La historia de Radvinsky es la de un migrante que alcanzó el éxito en el sector digital:
-
Origen: nació en Odesa, Ucrania, y emigró de niño con su familia a Chicago, EE. UU.
Formación: estudió Economía en la Universidad Northwestern, graduándose en 2002.
Inicios: desde la adolescencia operó sitios de contenido para adultos, sentando las bases de su futuro modelo de negocios.
Consolidación: en 2018 adquirió OnlyFans, transformándola en un fenómeno global de suscripciones.
¿Qué pasará con OnlyFans?
Pese a liderar una plataforma de exposición masiva, donde tuvieron su perfil hasta figuras de la farándula argentina como Wanda Nara, Radvinsky mantuvo un perfil extremadamente bajo, evitando entrevistas y apariciones públicas. Su residencia estaba fijada en Florida, aunque la matriz de su empresa, Fenix International Ltd., opera desde Londres.
Como previsión sucesoria, en 2024 transfirió la propiedad de su firma a un fideicomiso. Este movimiento es clave ahora, ya que determinará el control accionario de la plataforma y el destino de las negociaciones de venta que quedaron abiertas tras su partida.