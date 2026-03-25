Falleció el creador de OnlyFans: ¿a cuánto ascendía su fortuna?

Adultos onlyfans muerte

¿De cuánto es la fortuna del fallecido creador de OnlyFans?

Al momento de su muerte, la fortuna de Radvinsky se estimaba en 3.800 millones de dólares, un crecimiento exponencial comparado con registros previos que la situaban en 2.100 millones de dólares. Este incremento se debió al éxito financiero de OnlyFans, de hecho, solo en agosto recibió 700 millones de dólares en dividendos. Antes de fallecer, el empresario negociaba la venta de una participación mayoritaria de la compañía, cuya valoración total ronda los 5.500 millones de dólares.

La historia del creador de OnlyFans

La historia de Radvinsky es la de un migrante que alcanzó el éxito en el sector digital: