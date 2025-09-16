Estos son los santos celebrados por la Iglesia Católica: martes 16 de septiembre de 2025

Santoral: martes 16 de septiembre de 2025

En concreto, cada 16 de septiembre la Iglesia Católica conmemora el día de dos santos en particular: San Cornelio y San Cipriano, quienes fueron papa y obispo, respectivamente, y murieron mártires en el siglo III. Por supuesto, otras figuras también son recordadas en este día.

Cornelio ocupó el trono de San Pedro entre los años 251 y 253, un período marcado por las persecuciones a los cristianos bajo el emperador Decio. Tanto es así, que su llegada al papado estuvo precedida por el martirio del papa Fabián.

Su mandato estuvo lleno de complicaciones, ya que entre miles de cosas fue acusado de desatar una epidemia sobre el pueblo de Roma, lo que llevó a su exilio. Finalmente, fue encarcelado y martirizado en Civitavecchia.

san cipriano, santo Al igual que Cornelio, San Cipriano también fue perseguido y posteriormente asesinado.

Otro de los santos destacados este 16 de septiembre es San Cipriano, contemporáneo a San Cornelio, que compartió incluso su misma suerte.

Ambos amigos son recordados en la Iglesia Católica por su valentía y su "amor por la verdad ante Dios y el mundo", siendo su vida una lección que sigue resonando en los corazones de los cristianos.

Otros santos recordados este 16 de septiembre

Como cada día, la lista de santos recordados por la Iglesia Católica es más extensa, aunque suelen ser pocos lo que destacan. Además de los dos mencionados, la lista completa incluye a: