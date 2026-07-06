Estos son los números de la suerte para la semana del 6 al 12 de julio, según la numerología

Antes de revelarte cuáles son los números de la suerte para esta semana, es importante que sepas cuáles serán los días con mayor vibra energética. Para este periodo, la numerología destaca al 10 y al 11 de julio.

En primer término, la numerología señala que el 10 es un número ligado al fin de ciclos y a nuevos comienzos. Por lo tanto, este día será fundamental para dejar atrás todo aquello que nos hace mal y limpiarnos energéticamente para recibir todo lo bueno.