Estos son los números de la suerte para la semana del 6 al 12 de julio, según la numerología

Como cada semana, la numerología nos brinda una combinación de números de la suerte para atraer vibras positivas a nuestra vida. En este caso, a continuación conocerás las que corresponden a la semana que va del 6 al 12 de julio. Descubrí cuál le pertenece a tu signo del zodíaco.
Antes de revelarte cuáles son los números de la suerte para esta semana, es importante que sepas cuáles serán los días con mayor vibra energética. Para este periodo, la numerología destaca al 10 y al 11 de julio.
En primer término, la numerología señala que el 10 es un número ligado al fin de ciclos y a nuevos comienzos. Por lo tanto, este día será fundamental para dejar atrás todo aquello que nos hace mal y limpiarnos energéticamente para recibir todo lo bueno.
En segundo lugar, la explicación está centrada en la vibra energética que carga el 11. Según la numerología, éste es el primer número maestro, por lo que tiene un fuerte poder energético y durante esta jornada las buenas energías abundarán en el ambiente. Entre otras cosas, será un buen momento para manifestar fortuna laboral y solución de problemas familiares.
Numerología: conocé los números de la suerte del 6 al 12 de julio
- Aries: 01, 09, 24, 30, 46, 49
- Tauro: 02, 19, 25, 38, 42, 60
- Géminis: 04, 18, 26, 29, 36, 53
- Cáncer: 08, 11, 25, 37, 44, 55
- Leo: 05, 15, 21, 34, 40, 57
- Virgo: 08, 14, 28, 34, 42, 53
- Libra: 09, 18, 27, 31, 48, 51
- Escorpio: 03, 12, 20, 35, 41, 48
- Sagitario: 09, 17, 33, 42, 49, 55
- Capricornio: 02, 10, 17, 25, 38, 49
- Acuario: 09, 12, 26, 37, 44, 50
- Piscis: 06, 11, 23, 32, 45, 51
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Una vez que identificaste los números de la suerte que le corresponden a tu signo del zodíaco para esta semana, será momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Entre las sugerencias de la numerología, una de las más efectivas pasará por utilizar una prenda cada día de la semana que tenga estampada uno de tus cifras de la fortuna.
Frase motivacional de la semana
Los amigos sinceros dicen verdades con cuidado.