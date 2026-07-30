Este viernes se espera viento Zonda en el llano y una temperatura máxima de 26°C

Para el sábado 1 de agosto se espera un descenso de la temperatura, con una máxima de 18° y una mínima de 10°. El domingo continuará el tiempo templado, aunque con valores más moderados que los del viernes: la máxima prevista es de 20° y la mínima de 8°.

Qué anticipa el pronóstico para alta montaña

Este jueves se espera una ventana climática en alta montaña y los turistas van a poder subir a disfrutar de la nieve. Foto: gentileza Gerardo Tejeda

Mientras el llano tendrá una jornada marcada por el viento Zonda, el panorama será diferente en la cordillera. De acuerdo con el pronóstico para la zona de Cristo Redentor, el jueves se prevé una ventana de buen tiempo.

Sin embargo, la información difundida para la Ruta 7 señala que desde la primera hora del viernes ingresará un nuevo sistema frontal. En el pronóstico para el Paso Cristo Redentor, ese día aparece con probabilidad de nieve y temperaturas de entre -10° y -1°.

Además, para el domingo y el lunes también figura probabilidad de nevadas en esa zona, mientras que el sábado el pronóstico muestra una mejora en las condiciones. Este miércoles, Vialidad Nacional habilitó el tránsito de manera progresiva sobre la Ruta Nacional 7: primero hasta Punta de Vacas y luego hasta el kilómetro 1217, en los parques de nieve, en una jornada que registró un importante movimiento turístico.