El viento Zonda podría sentirse en el llano mendocino este viernes y hará trepar la temperatura hasta los 26°, un valor inusual para esta época del año. Aunque no hay alerta meteorológica para el Gran Mendoza, el pronóstico anticipa el posible descenso del fenómeno durante la jornada.
Este viernes se espera viento Zonda en el llano y una temperatura máxima de 26°C
Mientras este jueves habrá una ventana climática en la montaña, a partir del viernes puede volver a nevar por el ingreso de un sistema frontal
Mientras el llano registrará un fuerte ascenso de la temperatura, en alta montaña el panorama será diferente. Para el viernes se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal y el pronóstico del tiempo para la zona de Cristo Redentor indica probabilidad de nevadas.
El Zonda hará subir la temperatura hasta los 26°
El pronóstico del tiempo para el viernes indica una jornada con una mínima de 9° y una máxima de 26°, la temperatura más alta de los próximos días. La presencia de viento Zonda en el llano será el principal factor que explicará ese aumento térmico en distintos sectores de la provincia.
Para el sábado 1 de agosto se espera un descenso de la temperatura, con una máxima de 18° y una mínima de 10°. El domingo continuará el tiempo templado, aunque con valores más moderados que los del viernes: la máxima prevista es de 20° y la mínima de 8°.
Qué anticipa el pronóstico para alta montaña
Mientras el llano tendrá una jornada marcada por el viento Zonda, el panorama será diferente en la cordillera. De acuerdo con el pronóstico para la zona de Cristo Redentor, el jueves se prevé una ventana de buen tiempo.
Sin embargo, la información difundida para la Ruta 7 señala que desde la primera hora del viernes ingresará un nuevo sistema frontal. En el pronóstico para el Paso Cristo Redentor, ese día aparece con probabilidad de nieve y temperaturas de entre -10° y -1°.
Además, para el domingo y el lunes también figura probabilidad de nevadas en esa zona, mientras que el sábado el pronóstico muestra una mejora en las condiciones. Este miércoles, Vialidad Nacional habilitó el tránsito de manera progresiva sobre la Ruta Nacional 7: primero hasta Punta de Vacas y luego hasta el kilómetro 1217, en los parques de nieve, en una jornada que registró un importante movimiento turístico.
En pocas palabras
- Viento Zonda: podría sentirse en el llano mendocino este viernes, elevando la temperatura hasta 26°C.
- Alta montaña: se espera el ingreso de un sistema frontal con probabilidad de nevadas desde el viernes.
- Pronóstico extendido: se prevé un descenso de temperatura el sábado y valores moderados el domingo.