Estados Unidos planea comenzar con producción del tanque militar más moderno

Los conflictos recientes mostraron que los tanques tradicionales, diseñados para enfrentamientos directos, deben adaptarse a amenazas más dispersas y tecnológicas. El tanque M1E3 surge como respuesta a ese escenario.

_Tanque de nueva generación M1E3 Abram (1)

¿Cómo es el nuevo y moderno tanque que Estados Unidos planea frabricar?

El tanque M1E3 no parte de cero, pero sí rompe con varias decisiones históricas del Abrams. Una de las más visibles es el cambio en la propulsión, abandona la clásica turbina de gas, potente pero costosa y demandante, para incorporar un sistema híbrido con motor diésel y componente eléctrico. Esto no solo mejora la eficiencia, que podría aumentar entre un 40% y 50%, sino que reduce la dependencia logística en operaciones prolongadas.

Ese ajuste técnico responde a una necesidad más amplia, hacer del tanque una plataforma más liviana y desplegable. El nuevo diseño apunta a reducir hasta 20 toneladas respecto a versiones anteriores, lo que facilita su transporte, mantenimiento y movilidad en escenarios diversos. Pero el cambio más profundo no está en el motor, sino en la arquitectura. El M1E3 incorpora una lógica digital abierta, con capacidad de actualización constante, integración de inteligencia artificial y conexión directa con otros sistemas, incluidos drones y vehículos no tripulados.

También redefine la operación interna. Se proyecta una tripulación reducida a tres personas, con torreta no tripulada y sistemas automatizados de carga y detección. En términos prácticos, eso implica menos exposición humana directa y mayor dependencia de sensores, cámaras y software para la toma de decisiones en tiempo real.