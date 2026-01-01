Estaban festejando Año Nuevo en un bar cuando se desató una tragedia de grandes proporciones

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades suizas debido a la cercanía geográfica y la afluencia de ciudadanos italianos en la zona, confirmó que la cifra de víctimas mortales en el festejo de Año Nuevo se sitúa en torno a las cuarenta personas.

El ministerio advirtió, además, que el proceso de identificación técnica será complejo y prolongado debido a la severidad de las lesiones que presentan los fallecidos.

La Policía Cantonal de Valais emitió un comunicado oficial para esclarecer las primeras hipótesis sobre el origen del desastre. Hasta el momento, se ha descartado de forma categórica la posibilidad de un atentado terrorista. Aunque el incendio fue precedido por una explosión, los peritos aún no han determinado el origen exacto de la misma.

El comandante Frederic Gisler explicó ante los medios, que la investigación se encuentra en una fase preliminar. No obstante, enfatizó el carácter internacional del destino turístico.

incendio bar suiza

La pirotecnia podría haber sido la causa

Horas después de que se controlaran las llamas, el ambiente en las inmediaciones del establecimiento siniestrado seguía siendo de máxima tensión. Los reportes locales describen un fuerte olor a quemado que persiste en el aire, mientras las unidades de emergencia mantienen un perímetro de seguridad frente a la estructura, cuya fachada muestra los estragos de la deflagración con ventanales totalmente destruidos.

Aunque la policía mantiene la causa oficial como "desconocida", diversas fuentes locales y testigos sugieren que el fuego pudo haberse originado por el uso de material pirotécnico en el interior del local durante un concierto programado para la medianoche. Esta hipótesis está siendo evaluada rigurosamente por los equipos de criminalística de la policía suiza.