Está previsto que el tortugo Jorge sea trasladado este miércoles a Mar del Plata

Acuario de la Ciudad de Mendoza (23).jpeg El tortugo Jorge dejará Mendoza el miércoles, después de 40 años en el ex Acuario de la Capital. Foto: Martín Pravata

Uno de los acuerdos que hicieron con el lugar donde será llevado, es que deben garantizar el bienestar del animal y no pueden exhibirlo al público, tal cual se hizo hasta hoy en Mendoza, luego que el Acuario cerrara sus puertas para el público en junio del 2021.

La historia del tortugo Jorge

Calculan que Jorge tiene entre 65 y 72 años, y lleva 40 años dentro de un pequeño recinto dentro del ex Acuario de la Capital de Mendoza, y no hay conocimiento de otro ejemplar como él en cautiverio. Llegó a la provincia en 1984 luego de haber sido rescatado en las costas cerca de Bahía Blanca, donde había llegado desorientado, ya que su especie pertenece a las cálidas aguas del Caribe.

tortugo jorge.jpg La foto es de cuando los chicos visitaban con los colegios o sus familias el Acuario de Mendoza.

En ese momento, Mendoza era una de las pocas provincias que tenía un acuario importante, por lo que decidieron traerlo. Con el correr de los años se le hizo un recinto un poco más extenso para que se moviera con más comodidad, pero de todas formas estaba claro que no era el lugar ideal para él.

Tras muchos cuestionamientos de qué hacer con el pobre tortugo Jorge, definieron que no puede ser liberado en un hábitat natural porque no sobreviviría, ya que durante estos 40 años estuvo dentro de un espacio controlado, donde se lo alimentó siempre y no convivió con ninguna amenaza para él.

Tortugo Jorge.jpg Durante un año le hicieron diferentes exámenes al tortugo Jorge para determinar cuál es su estado de salud. Prensa Municipalidad de Capital

Por esto, acordaron que Jorge debe ser rehabilitado, y poder vivir en un espacio más grande, donde deberá pasar por varios procesos para acostumbrarse. El objetivo de este traslado es que tenga mejores condiciones de vida.

