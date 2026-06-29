Esta la remera del rock más vendida de la historia

Al revisar encuestas de popularidad y análisis de diseño, aparece un consenso claro: la remera con el logo de la lengua y los labios de The Rolling Stones en sus infinitas versiones es la principal candidata a ocupar ese lugar.

La lengua roja: un logo icónico que se transformó en millones de remeras

Diseñado en 1970 por el artista británico John Pasche, el logo apareció por primera vez en la era de Sticky Fingers e inmediatamente se convirtió en una marca global.

Con el paso de las décadas, la imagen fue estampada en millones de productos, desde remeras y buzos hasta gorras, accesorios y material promocional de giras.

Diseñado en 1970 por el artista británico John Pasche, el logo apareció por primera vez en la era de Sticky Fingers e inmediatamente se convirtió en una marca global.

La magnitud cultural del símbolo del grupo quedó reflejada en una encuesta entre 2.000 británticos, en la que el logo de los Stones fue elegido como "el diseño de remera más icónico de todos los tiempos".

En su famoso libro The Mammoth Book of the Rolling Stones, el periodista y escritor Sean Egan escribió sobre el logo: "Independientemente de su origen, el logo es magnífico.

Sin utilizar el nombre de los Stones, los evoca instantáneamente o, al menos, evoca a Jagger, además de cierta lascivia que es propia de los Stones… Rápidamente, y con toda justicia, se convirtió en el logo más famoso de la historia de la música popular".

Bajo la misma línea, la plataforma especializada en la creación y desarrollo de imagen para empresas Tailor Brands calificó a la icónica lengua como "el mejor logo de banda de la historia" y "el logo de banda más icónico de toda la historia del rock".

Incluso el Victoria and Albert Museum lo describió como uno de los ejemplos más exitosos de construcción de marca dentro de la música contemporánea.

Si bien es cierto que otras bandas como AC/DE, Pink Floyd o Ramones (en el caso de la Argentina, sobre todo) tienen algunas de las remeras más vendidas y reconocibles del mundo, ninguna cuenta con una iconografía tan extendida y duradera como la creada para Mick Jagger y compañía.

Durante más de cinco décadas, la lengua roja de los Stones fue vista en estadios, festivales, marcas de ropa reconocidas (como Zara, Bershka, H&M, Levi's, Adidas y más) y millones de remeras no-oficiales a lo largo del mundo, consolidándose como un símbolo que excede ampliamente a la propia banda.

Fuente: indiehoy.com