beneficios, cafe.jpg

Esta es la mejor hora para tomar café, según la ciencia

Aunque varias personas tomen café al inicio del día por considerar que les da un plus de energía, según la ciencia, esto no es así. En el estudio realizado confirma que el ser humano recibirá de manera más efectiva cada uno de los beneficios del café, en un horario de 9.30 a.m. A y 11.30 a.m., ya que los niveles de cortisol empiezan a disminuir durante ese lapso precisamente.

El cortisol es la principal hormona del estrés en el cuerpo. Esta hormona no solo eleva los niveles de azúcar en sangre, sino que también mantiene a las personas alerta. Su función principal es regular el metabolismo del organismo. Es así que Tomar café cuando los niveles de cortisol están naturalmente altos, como en las primeras horas del día, puede disminuir la eficacia de la cafeína.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué alimentos nunca se deben comer junto al café, según la ciencia

Beneficios de consumir café

cafe, beneficios.jpg

La cafeína en el café eleva los niveles de adrenalina en el cuerpo, lo que ayuda a mantenerse más activo y enérgico. Además, el café estimula la liberación de dopamina, una sustancia que acelera la actividad cerebral y nos mantiene alerta frente a las tareas diarias.

El café también contiene polifenoles, compuestos que combaten los radicales libres y algunos metales pesados que contribuyen al envejecimiento de los tejidos. Por eso, se le considera un potente antioxidante, a veces llamado "la bebida de la juventud".

Asimismo, la cafeína ayuda a regular el estrés al bloquear los receptores de dopamina, un neurotransmisor que está vinculado a la ansiedad y el estrés.