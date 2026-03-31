Esta es la escopeta que se usó en el tiroteo en la escuela de Santa Fe

El lunes por la mañana Ian Cabrera de 13 años fue asesinado por un compañero de la Escuela Nº40 "Mariano Moreno" en la localidad de San Cristobal, en Santa Fe. En medio de las corridas y gritos desesperados, agentes del Centro de Monitoreo Urbano acudieron al lugar y hallaron una escopeta calibre 12/70.
El asesino identificado como G.C. de 15 años, ya había sido reducido por el portero y un alumno del colegio, así que los investigadores comenzaron a recorrer el establecimiento y los alrededores. En la vereda de enfrente del colegio encontraron la escopeta tirada en el cesped.
Si bien faltan pericias, no hay dudas de que se trata de la escopeta que utilizó el tirador minutos antes de izar la bandera y comenzar la jornada escolar. El arma homicida está en manos del fiscal del caso, Mauricio Espinoza. Es de doble cañón y todavía estaba cargada cuando la encontraron.
Escopeta y cartuchos
En las imágenes se puede observar una escopeta calibre 12/70 de doble caño, con dos cartuchos colocados, tirada sobre el pasto dentro del establecimiento. El arma quedó en el lugar luego de que el portero y un estudiante, lograran reducir al adolescente de 15 años.
Este hallazgo confirma que quienes intervinieron para frenar el ataque arriesgaron su vida, ya que el joven todavía tenía capacidad de disparo. Según la reconstrucción inicial, el agresor efectuó varios disparos, volvió a cargar el arma y fue neutralizado cuando todavía tenía munición disponible.
Otro dato que agravó la situación es que el adolescente llevaba un cinturón improvisado con cartuchos atados a la cintura. En un momento se habló de unos 20, las pericias indican que podrían haber sido más de 40.
Según trascendió, la escopeta estaría registrada a nombre del abuelo del alumno que disparó. El familiar habría denunciado su sustracción sin saber que su nieto la había llevado al colegio. Este dato es central para la causa, que busca determinar cómo el adolescente accedió al arma y logró ingresar con ella al colegio.