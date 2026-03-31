Esta es la escopeta que se usó en el tiroteo en la escuela de Santa Fe

escopeta Una escopeta de doble cañón y culata de madera yace sobre el cesped y fue identificada como el arma homicida en el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.

Escopeta y cartuchos

En las imágenes se puede observar una escopeta calibre 12/70 de doble caño, con dos cartuchos colocados, tirada sobre el pasto dentro del establecimiento. El arma quedó en el lugar luego de que el portero y un estudiante, lograran reducir al adolescente de 15 años.

Este hallazgo confirma que quienes intervinieron para frenar el ataque arriesgaron su vida, ya que el joven todavía tenía capacidad de disparo. Según la reconstrucción inicial, el agresor efectuó varios disparos, volvió a cargar el arma y fue neutralizado cuando todavía tenía munición disponible.

Otro dato que agravó la situación es que el adolescente llevaba un cinturón improvisado con cartuchos atados a la cintura. En un momento se habló de unos 20, las pericias indican que podrían haber sido más de 40.

adolescente Santa Fe Momento en que el alumno de 15 años comienza a disparar en la escuela de Santa Fe.

Según trascendió, la escopeta estaría registrada a nombre del abuelo del alumno que disparó. El familiar habría denunciado su sustracción sin saber que su nieto la había llevado al colegio. Este dato es central para la causa, que busca determinar cómo el adolescente accedió al arma y logró ingresar con ella al colegio.