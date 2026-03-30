El ataque ocurrido en una escuela de la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un chico de 13 años murió de un balazo efectuado con una escopeta por un adolescente de 15 años, dejó una fuerte conmoción en la comunidad educativa. Un alumno de la escuela Mariano Moreno, que estuvo presente, contó cómo vivió los momentos de tensión.
"Mató al primero que vio": el aterrador relato de un alumno que pudo ver el ataque en la escuela de Santa Fe
Un alumno de la escuela donde un adolescente asesinó a un chico de 13 años se refirió al inesperado ataque en plena formación: “Mató al primero que vio”
El adolescente reveló que conocía al agresor y tenía trato cercano. “Yo lo conocía, era un chico bueno, no era malo. Jamás se me pasó por la cabeza que podía hacer eso”, dijo. Y agregó: “Lo consideraba un amigo. Estaba mucho con mi hermano”.
La víctima, Ian Cabrera cursaba 1° año y era un amante del fútbol: era hincha de River Plate y su ídolo era Enzo Pérez. Jugaba como arquero en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.
El estudiante de la escuela Mariano Moreno que se animó a reconstruir lo ocurrido, contó cómo comenzaron los disparos en pleno acto escolar.
“Yo estaba cerca de la puerta. Cuando escuché los primeros disparos pensé que era un petardo”, comento, y sostuvo que en ese momento, la situación todavía no parecía grave.
Pero sorpresivamente la situación cambió en cuestión de segundos. El alumno destacó que se transformó en un caos de inmediato y alcanzó a ver lo que estaba pasando. “Llegué a ver al agresor con la escopeta y al chico que murió. Todos los que estábamos ahí vimos todo”, contó el adolescente.
“Fue al azar”: cómo ocurrió el ataque
El alumno aseguró que no existía ningún vínculo entre el agresor y la víctima. “La verdad es que con los agredidos no tenía problema. Fue a matar y mató al primero que vio”, dijo convencido. En ese sentido, el chico consideró que todo ocurrió de manera imprevisible: “Yo creo que fue al azar, pudo haber matado a cualquiera”.
También mencionó que, con el paso de las horas, algunas actitudes previas empezaron a cobrar otro sentido. “Mi hermano lo vio raro, pálido, como perdido. Yo no lo saludé ese día”, contó.
El chico desmintió versiones que hablaban sobre el ingreso del ingreso del arma y dio su propia versión. “Es mentira que entró con un estuche de guitarra. Puso la culata en la mochila y el caño lo escondió en el buzo. Después armó el arma en el baño”, aseguró el adolescente.
De acuerdo a su relato, el agresor preguntó dónde estaba el baño al llegar a la escuela, lo que le permitió completar el armado de la escopeta, que según una versión, la fue a buscar a la casa de su abuelo antes del ir a la escuela. Se trata de un arma calibre 12/70.
Cuando ya pasaron algunas horas del fatal desenlace, el impacto sigue siendo profundo. “Fue muy shockeante. Vuelvo a ese momento y no lo puedo creer”, relató y describió al atacante como un chico tranquilo: “Era un chico bueno, jugaba al básquet en Racing. Nadie esperaba algo así”.