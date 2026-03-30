"Mató al primero que vio": el aterrador relato de un alumno que pudo ver el ataque en la escuela de Santa Fe

Crimen escuela víctima Ian Cabrera, el chico asesinado en una escuela de San Cristóbal cursaba en 1º año y jugaba de arquero en un club local.

El estudiante de la escuela Mariano Moreno que se animó a reconstruir lo ocurrido, contó cómo comenzaron los disparos en pleno acto escolar.

“Yo estaba cerca de la puerta. Cuando escuché los primeros disparos pensé que era un petardo”, comento, y sostuvo que en ese momento, la situación todavía no parecía grave.

Pero sorpresivamente la situación cambió en cuestión de segundos. El alumno destacó que se transformó en un caos de inmediato y alcanzó a ver lo que estaba pasando. “Llegué a ver al agresor con la escopeta y al chico que murió. Todos los que estábamos ahí vimos todo”, contó el adolescente.

“Fue al azar”: cómo ocurrió el ataque

El alumno aseguró que no existía ningún vínculo entre el agresor y la víctima. “La verdad es que con los agredidos no tenía problema. Fue a matar y mató al primero que vio”, dijo convencido. En ese sentido, el chico consideró que todo ocurrió de manera imprevisible: “Yo creo que fue al azar, pudo haber matado a cualquiera”.

También mencionó que, con el paso de las horas, algunas actitudes previas empezaron a cobrar otro sentido. “Mi hermano lo vio raro, pálido, como perdido. Yo no lo saludé ese día”, contó.

alumno-crimen-santa-fe-escuela La muerte del alumno de 13 años en una escuela de la localidad de San Cristóbal provocó una profunda conmoción.

El chico desmintió versiones que hablaban sobre el ingreso del ingreso del arma y dio su propia versión. “Es mentira que entró con un estuche de guitarra. Puso la culata en la mochila y el caño lo escondió en el buzo. Después armó el arma en el baño”, aseguró el adolescente.

De acuerdo a su relato, el agresor preguntó dónde estaba el baño al llegar a la escuela, lo que le permitió completar el armado de la escopeta, que según una versión, la fue a buscar a la casa de su abuelo antes del ir a la escuela. Se trata de un arma calibre 12/70.

Cuando ya pasaron algunas horas del fatal desenlace, el impacto sigue siendo profundo. “Fue muy shockeante. Vuelvo a ese momento y no lo puedo creer”, relató y describió al atacante como un chico tranquilo: “Era un chico bueno, jugaba al básquet en Racing. Nadie esperaba algo así”.