Mediante movimientos controlados que utilizan el peso corporal como resistencia principal, esta técnica demostró resultados sorprendentes en el fortalecimiento muscular de las piernas.

Para principiantes que encuentran dificultades en mantener la postura correcta, Weeks sugiere utilizar una banda elástica como apoyo durante la ejecución del movimiento.

Corredores y deportistas amateur incorporaron esta técnica en sus rutinas regulares, comprobando mejoras sustanciales en su rendimiento deportivo.

Investigaciones científicas confirmaron que el fortalecimiento de los cuádriceps contribuye directamente al mantenimiento de una correcta postura corporal y previene problemas en la espalda.

Deportistas que incorporaron este ejercicio en su rutina regular experimentaron mejoras notables en su capacidad de absorción de impactos durante actividades como correr cuesta abajo.

