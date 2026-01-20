Esponjas de cocina: un nido de bacterias y cómo mantenerlas limpias

esponja cocina poliuretano

La estructura de las esponjas domésticas replica exactamente las características del suelo fértil combina zonas de separación con áreas comunitarias de diversos tamaños. Esta configuración multinivel permite que tanto las bacterias sociales como las solitarias encuentren su espacio ideal, maximizando la biodiversidad microbiana.

Lingchong You, especialista en ingeniería biomédica de Duke, comparó el comportamiento bacteriano con las reacciones humanas durante el confinamiento pandémico: algunos individuos sufren con el aislamiento, mientras otros florecen en la soledad. Las esponjas proporcionan ambientes para ambos grupos simultáneamente.

Cuando existen tanto interacciones positivas como negativas entre especies, un nivel intermedio de integración espacial favorece la coexistencia máxima. Y precisamente eso ofrecen las esponjas, una mezcla perfecta de zonas compartidas y privadas que potencia la supervivencia de múltiples especies bacterianas.

Métodos efectivos de higienización

Claudia Degrossi, doctora en Química y cofundadora de caza bacterias, enfatiza que mantener las esponjas sin restos orgánicos ni humedad es fundamental. Las bacterias se reproducen exponencialmente cuando encuentran alimento y agua disponibles.

esponja

Para mantenerlas en condiciones adecuadas, recomienda un proceso de tres etapas. Primero, eliminar manualmente todos los fragmentos de comida visibles después de cada uso, empleando detergente o bicarbonato de sodio junto con movimientos vigorosos de estrujado. Posteriormente, enjuagar completamente hasta eliminar toda la espuma.

El segundo paso consiste en extraer completamente la humedad. Una esponja mojada es un paraíso para los microorganismos.

Finalmente, la desinfección puede realizarse mediante tres métodos, sumergir la esponja en una mezcla de agua con lavandina, aplicar agua hirviendo directamente sobre ella, o colocarla en el microondas dentro de un recipiente adecuado durante algunos minutos.