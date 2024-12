Especialistas eligieron lo mejor de 2024 en materia de vinos y profesionales del sector

turismo bodegas.jpg La cultura del vino tiene a sus protagonistas y en Argentina hay una enorme variedad de opciones de acuerdo a los diversos terroirs. Imagen ilustrativa.

Ángel Mendoza. Enólogo de Domaine St. Diego

La serie vermú Paradoja de Giol (elaborado por Fecovita). El vermut es una buena oportunidad para la industria, porque es un producto completo a base de uva (vino, mosto y alcohol vínico), donde la gente le pierde miedo al hielo y al sifón y ajusta el alcohol a su medida.

Luis Reginato. Ingeniero agrónomo jefe en Catena Zapata

Domaine Nico Pinot Noir La Savante, porque me encanta la conexión con el lugar que tiene ese vino. Su fineza y elegancia. Un "elisssír" diria el Coco Basile.

Elijo como viticultor al Colo Alejandro Sejanovich, por su experiencia, profesionalismo y honestidad. Y por todo lo que me ha enseñado.

Como enólogo a Alejandro Vigil, porque me encantan todos los vinos que hace.

Martin Kaiser. Jefe de Enología en Bodega Doña Paula

Vino Huichaira Vineyard, Cielo Arriba, 2021. Fue una gran sorpresa, por lo bien que está el vino y por venir de un lugar tan remoto.

Enólogo: Fede Gambetta, sin duda un talentoso dentro de los técnicos jóvenes de la Argentina.

Ricardo García, ingeniero agrónomo. Methodum.

Vino: Garnacha el Pedrazal de los Dragones de Barreal. Los Dragones es un proyecto de 3 hermanos que apostaron por Barreal, en el Valle de Calingasta. Andrés Biscaisaque, a cargo de la viticultura y enología, es un andinista que unió su pasión por las montañas con la agricultura sustentable y el vino.

Profesional del vino: Maricel Valdez (Familia Millán), por su sensibilidad e interpretacion de los lugares en vino.

Mariano Nan Di Paola

Rutini Gualtallary Cabernet Franc siempre está entre mis favoritos. También Chacra Pinot Noir -pura delicadeza- y Nanidipaola Terrest Chardonnay, una novedad que sorprende.

Elijo como enólogo a Juan Pablo Murgia. Elabora vinos en diferentes latitudes y regiones, y todos son excelentes.

Fernando Sota, proyecto 3 Sapas (3 Suizos al pie de Los Andes)

Sugiero prestarle atención a Colomé Autentico Malbec. Mirando en retrospectiva a la bodega salteña, está actualizado manteniendo lo que siempre tuvo: concentración y madurez. Lo que incorporaron es el concepto de acidez. Un poco más fresco.

Como colega recomiendo a uno de los héroes del Este. Agustín Daguerre, un hacedor de bases de espumante que tomamos muy seguido. Cada vez más demandados por bodegas de excelencia.

Marcelo Casazza, ingeniero agrónomo

Viana Wine. Lauri Viana Cabernet Franc de una Bodega de Agrelo, Luján de Cuyo. Vende casi todo a Brasil. Asesora Michel Rolland.

Como ingeniero agrónomo y enólogo destaco al profesor Jorge Nazrala.

Federico Gambetta, Altos Las Hormigas

Elijo al vino Raquis Los Parajes Chacayes 2022, porque le da una nueva mirada a una zona con mucho potencial.

Como colega a Agustina Hanna, de Ruca Malén, quien confirmó este año lo que empezó el anterior. Renovó las energías de un proyecto y cada vez se va consolidando como una de las referentes argentinas.

Lucas Niven, de Pala Corazón

El vino que más me gustó este año fue un Versacrum, la Dama del Abrigo Rojo. Me encantó y me encantaría volver a tomar. Muy filoso en la boca, muy rico, jugoso, con una impronta diferente.

Un colega que podría elegir este año es Matías Prieto, porque es un agrónomo que maneja una diversidad de lugares impresionantes tanto en Mendoza, en La Carrera, en Chacras de Coria, en La Consulta, en Las Compuertas, en La Rioja. Tiene una diversidad que me encanta y labura muy bien.

José Pepe Reginato, epecialista en espumantes

Un vino que me gustó mucho fue el Cabernet Sauvignon de Ambrosía.

Y aunque se enojen los que son amigos, elijo a los hermanos Gabbarini, porque me dan unas manos terribles. Eduardo y Sergio de la bodega Tandem son dos pendejos maravilla.

Sebastián Bisole, enólogo de Paso a Paso Wines y Familia Bisole

Malvasia de Crianza, Mero Bianco de BiRa Wines. Es un ejemplar que muestra el potencial que tiene Argentina de crear vinos blancos de calidad.

Ingeniero agrónomo Facundo Impagliazzo, por lo que ha crecido profesionalmente, por su innovación y todo eso, sin perder la humildad que lo caracteriza.

Julia Halupszok. Agrónoma y asesora

En el 2024 me gustaron dos. El nuevo Vermú de Crotta y el vino Meteora de Altos Las Hormigas.

Como enólogo viticultor de este año elijo a Federico Gambetta. Creo que ha sabido interpretar en sus vinos no sólo el lugar. A eso le suma la elegancia en lo simple, la innovación sin extremar. Muestra cómo en un producto también se refleja el trabajo en equipo cuando es valorado.

Santiago Mayorga, Bodega Cadus

Selecciono un Vin de Bourgogne, de Simon Bize y Fils, Cote d’or, cosecha 2019, Les Perrieres. Lo tomamos en Francia en un viaje técnico en un restaurante de Burdeos y realmente me sorprendió la profundidad de aromas, la pureza y la frescura. aromáticos y las hierbas frescas de boca.

Este año quiero destacar a mi papá, un gran agrónomo y parte de la historia de viticultura argentina. Es mi inspiración en el mundo del vino, siempre con ganas de aprender y aggiornarse a las nuevas tendencias.

Jorge Nazrala, ingeniero agrónomo y docente

Torrontés 2024 de la Cooperativa La Riojana (por su color, su aroma delicado y floral, su gran equilibrio en boca y su refrescancia). Agrónomo: Marcelo Canatella.

Enóloga: la ingeniera agrónoma Laura Principiano, responsable de Piedra Infinita, de Zuccardi.

Rogelio Rabino, Finca Flichman

Un vino que me encantó es Mar de Cantos, Cabernet Franc de Gualtallary. Un vino franco que muestra el lugar, pero sin irse a los extremos. Y ahí destaco dos enólogos: Gustavo Samis y Tommy Driolet. Tommy es joven y Gustavo lleva muchos años, de muy bajo perfil pero con un trabajo muy bueno.

Federico Isgró, de Bira Wines

El vermut blanco Al Voleo, de Osvaldo Gutiérrez de Merlo. Es riquísimo, aparte de ser un capo el Negro comunicando lo que hace.

Elijo a la dupla Edy Del Poppolo y David Bonomi (PerSe). Son ejemplo de know how, constancia, compromiso y humildad.

Javier Loforte, de Pulenta Estate

Atemporal Assemblage Blanc, de Pamela Alfonso.

Elijo a Federico Cassone por todo lo nuevo que hace y su impronta. Siempre va para adelante, hace vinos riquísimos, interesantes y diferentes. Y además es un crack y buena persona.

Fernando Flaco Gabrielli, de El Relator

Cheval Des Andes 2021, un vino de precisión.

Alejandro Vigil, por todo lo que genera con sus vinos y alrededor del vino.

Gerald Gabillet, de Cheval, por su conocimiento sobre el mundo del vino aplicado a Mendoza.

Fernando Musu Musumessi, comunicador y propietario de la vinoteca porteña Mr. Wines

Enólogo para mí, Federico Isgró. Creo que donde está su mano salen vinos especiales y ya hace algunos años. En algún momento creo que va a tener mayor reconocimiento.

Un vino muy bueno, con muy buena relación precio-calidad, es el Parcelario Chardonnay"de Zorzal, de Juan Pablo Michelini.

Ramiro Balliro, de Bodega Diamandes

Lo mejor que probé este 2024 fue un vino tinto Grand Vin 2010 de Cuvelier. Tremendo vino, todavía sigue vivo. Es un caramelo.

Mi enólogo preferido para el 2024 es el doctor Adrián Manchón.

Pablo Bassin, de Sarcástico Vino

La Remonta Blend de la Bodega San Polo. Gran expresión de los varietales sumados al paso por madera bien integrada.

En cuanto al enólogo, este año elijo a Cristian Ampuero, de la bodega San Polo, por su trabajo en silencio y los buenos vinos que está elaborando.

Silvio Alberto, de Bodegas Bianchi

Vino Enzo Malbec 2021, porque reúne el conjunto de detalles para ser un gran vino, orgullo personal, trabajo en equipo, un lugar y felicidad.

Vermouth Fasano, porque fue un gran desafío de la bodega. Buscar un lugar específico que nos diera las características que buscábamos y un complemento entre empresas.

Como enólogo elijo a Mariano Di Paola, mi mentor. Compartió conmigo su humildad, alegría, pasión y sentido de innovación permanente; y eso me llena el corazón de felicidad. Estaré eternamente agradecido.

José Pepe Gómez, de Agostini Wines

Me sorprenden los vinos de Las Perdices en todas las líneas, incluyendo los espumantes, por la relación calidad precio y siempre muy consistentes.

Como profesional elijo a Ángel Mendoza. Profesor. Amigo generoso, innovador y estudioso. También a Jorge Nazrala y a Mariano Di Paola, un profesional en todo el sentido de la palabra.

Pablo Gómez Sabatié, agrónomo y gerente de Fuego Blanco y Mosquita Muerta

Vilma Gran Syrah de Pedernal, en San Juan. Una sorpresa por la complejidad del syrah de altura en suelos calcáreos.

A Claudio Mestre director de viñedos de Chandon, por su honestidad y compromiso con la viticultura de calidad.

Andrea Ferreyra, enóloga de Finca La Celia

Pinot Noir Las Estelas, 2021, de San Pablo. Refleja la esencia del lugar y de la añada a través del Pinot Noir.

Como viticultor elijo a Alberto Antonini, por su trayectoria.

Tomás Stahringer, de Vinyes Occults - Herencia

El vino que más me gustó este 2024 es el Vientre Malbec Cosecha 2022, que elabora la bodega Chakana. Obtenido sin agregados de sulfitos, sin corrección de acidez y sin ningún tipo de insumo de afinamiento. Cero maquillaje. Un vino de alto riesgo, súper transparente, que habla de la variedad de uva en su estado más puro y de una región muy particular y especial: el Paraje Altamira.

Como viticultor elijo a Facundo Bonamaisón, de Chakana. Un agrónomo que hace muchas mediciones y utiliza esos datos recolectados para sacar conclusiones concretas y tomar esa información para mejorar situaciones o buscar mejoras en los cultivos, en nuestro caso la vid, siempre por un camino natural, orgánico y respetuoso con el suelo y el ambiente.

Gustavo Rearte, de Achaval Ferrer

Espumoso Cruzat Millesime.

Como enólogo elijo a Germán di Cesare. Tipazo, tipo franco y siempre dispuesto a hablar de vinos, de la vida, de todo. Un gran enólogo que sube la calidad constantemente dentro de Trivento.

Juan Pablo Murgia, gerente de Enología de Grupo Avinea

Otronia Lagunar Torrontés 2021, porque muestra un nuevo perfil de esta variedad, refinada por el frío extremo y el terruño de Otronia, llegando a niveles muy altos de delicadeza y elegancia. Además, Colomé Malbec el Arenal, creo que representa muy bien el terroir del norte argentino.

Mariano di Paola es sin dudas uno de los grandes enólogos históricos de Argentina y sigue muy vigente.

Pablo Loyola, ingeniero agrónomo

Cómo espumante elijo el Partidge, por calidad-precio. Accesible a los bolsillos flacos y consumo de cabotaje (se consigue a $5.000).

El proyecto de profesional, estudiante avanzado de agronomía, y de la misma bodega y familia: Joaquín Muñoz, nueva generación de esa empresa familiar. Lo elijo por ser un muy buen estudiante, por su calidad humana y gran humildad, que me hacen apostar a que será un gran profesional del rubro.

Ariel Carretero, ingeniero agrónomo

Malbec Gran Reserva Altocedro 2019 y vermut de La Mala María il Cacciatore.

Blanco: Paradox Blend de blancas 2020 (Semillón Sauvignon Blanc) fermentado en barrica.

Colega: Martín Kaiser, porque ensaya, estudia, relaciona todo con su gran inteligencia. Gran persona, sencillo y humilde.

Enólogo: Karim Mussi, vinos espectaculares sin maquillajes, basados en excelentes uvas de cepas equilibradas normalmente por la edad, levaduras indígenas y muñeca enológica. Genio en la comunicación y la venta, franco, directo y sin rodeos.