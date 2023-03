Especialista israelí en Mendoza: "Para cuidar el agua lo primero que hay que hacer es mediciones"

En cambio, se refirió a la importancia de un cambio cultural y la realización de mediciones, además de algunas obras técnicas menores, como la colocación de medidores y el reemplazo de canales por cañerías para que el agua no se pierda.

Diego Berger y Rodolfo Suarez.jpg Diego Berger, coordinador de Proyectos Internacionales de la agencia Mekorot, que provee de agua al 80% de la población de Israel, fue quien asesoró al gobernador Rodolfo Suarez y a todo el equipo de gestión para elaborar un plan sustentable de uso racional de agua. Foto: Gobierno de Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: Líderes de la empresa de agua de Israel evaluaron en Mendoza el avance del plan para el manejo hídrico

El especialista brindó una entrevista en el programa Conexión Agro, de Radio Nihuil y explicó su sencillo y directo punto de vista respecto de lo que los mendocinos hacemos mal en cuanto al uso del agua.

El uso del agua, un problema cultural

Consultado sobre si en Mendoza hace falta invertir en tecnología para hacer más eficiente el uso del agua, Berger dijo que, aunque sirve, no es lo más importante.

"Esto es un problema cultural más que tecnológico, se trata de entender que el agua es un bien escaso y que todo el problema surge por este motivo. Por lo tanto entenderlo es el comienzo para resolverlo" "Esto es un problema cultural más que tecnológico, se trata de entender que el agua es un bien escaso y que todo el problema surge por este motivo. Por lo tanto entenderlo es el comienzo para resolverlo"

Sobre este punto, manifestó que el éxito del proceso depende de un cambio de mentalidad, pero lo primero es asumir que la falta de agua es real y que es problemática.

"Esto es como en la terapia, el primer paso para que sea existosa es reconocer que hay una dificultad. Esto no sucede en América Latina, Asia o África, donde todavía la gente no cree que esto es un problema" "Esto es como en la terapia, el primer paso para que sea existosa es reconocer que hay una dificultad. Esto no sucede en América Latina, Asia o África, donde todavía la gente no cree que esto es un problema"

Además, sumó: "No se trata de traer más agua, sino de empezar a usar sólo lo que necesitamos".

Insistió en que la tecnología no es la solución del problema: "La tecnología sirve para hacer más eficiente y que la gestión sea más adecuada".

►TE PUEDE INTERESAR: Irrigación mostró con preocupación cómo bajaron las reservas del Atuel y Río Grande en enero

Explicó que agregar más tecnología sin cambiar la gestión, no da los resultados esperados.

"No se trata de seguir haciendo lo mismo y agregar tecnología, porque eso no sirve. El volumen del agua no va a cambiar por agregarle más tecnología al sistema", afirmó.

Berger tradujo en números esta idea.

"La eficiencia del uso del agua depende el 90% de la gestión y el 10% de la tecnología" y agregó: "No hay crisis del agua, hay crisis de la gestión del agua, todo el mundo sabe que en Mendoza se gasta más agua de la que se necesita

Cómo hacer un plan de uso racional de agua exitoso

Consultado sobre cuáles serían las bases para hacer un plan de agua que funcione, Berger sostuvo que lo primero que hay que hacer es mediciones.

"Sin las mediciones, elaborar un plan de agua sería como hacer hidrofilosofía. Hablamos mucho y no resolvemos el problema" "Sin las mediciones, elaborar un plan de agua sería como hacer hidrofilosofía. Hablamos mucho y no resolvemos el problema"

Manifestó, además, que un plan como el que proponen desde su agencia es para definir cuánta agua va a haber disponible a nivel sustentable.

"Estamos hablando de un recurso que genera mucha incertidumbre. Entonces, si vos le podés decir al agricultor exactamente lo que tiene que hacer todos los años, va a poder planificar. Si no, un año tiene más cantidad, un año tiene menos y no cuenta con la infraestructura para acumularla. Esto lo hace más vulnerable", insistió.

►TE PUEDE INTERESAR: Irrigación mostró el impacto de la sequía en Mendoza: las reservas en Potrerillos están al 60%

En cuanto a la toma de decisiones, para Berger es una tarea que sólo puede resolver el Estado, en este caso el organismo que gobierna el agua. Opinó que se le puede preguntar a la gente, pero la decisión final es de la autoridad del agua.

En su opinión para mejorar el sistema se deben colocar medidores en todas las propiedades, tanto urbanas como rurales y colocar cañerías en lugar de canales, para utilizar toda el agua disponible.