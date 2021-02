"Cualquier docente quiere volver pero hay que ver los cuidados y garantizar la bioseguridad", manifestó Linco.

La delegada gremial manifestó que son varios los puntos en duda. Por un lado, la limpieza, pero también las salidas y entradas. En ese sentido, Linco manifestó que no se sabe cómo será el ingreso, si cada cuánto tiempo y cuántos chicos podrán entrar al colegio.

Linco también manifestó que, teniendo en cuenta el distanciamiento social, no hay aulas en los colegios que puedan albergar a 15 chicos.

"Son 15 chicos en el aula, con dos metros, no hay aulas de ese tamaño. Con un metro sería justo, salvo los zoom. Tenemos que hablar desde lo real, hay capacidad para seis u ocho y no para 15", explicó la delegada de SADOP y añadió a Radio Nihuil: "En las entradas, cómo van a hacer, cada cuanto van a ingresar y cuántos. Todas estas cosas que hay que armar. Sobre todo los más chiquitos, es todo un tema. No han preguntado a los docentes, el gobierno ha dejado todo eso liberado a los directivos".

Otro tema tiene que ver con el abono docente, ya que los deberán hacer presenciales tendrán que moverse en transporte, en gran parte de los casos, y este fue dado de baja en agosto y no se ha vuelto a reponer.

"Nosotros tenemos reunión de delegados este viernes. Vamos a tener estas reuniones en el consejo directivo. Estamos evaluando lo que pasa a nivel país y cómo está la pandemia en Mendoza. La pandemia sigue y tenemos que tomar conciencia y decir cómo está el nivel de la pandemia", adujo Linco, señalando que los próximos días serán claves para la presencialidad en las escuelas privadas.