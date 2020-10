Escrache en las redes: indignación por un grafiti en el dique Potrerillos

El mensaje del escrache en las redes dice: "Gente como esta familia arruinan la belleza de Mendoza escribiendo con un aerosol los paredones del dique Potrerillos. Que vergüenza. Esperemos que vayan y lo borren. Por favor, compartan las imágenes".

En las fotos divulgadas se ve a una mujer escribiendo con aerosol mientras un hombre la mira unos pasos atrás. Al parecer descendieron de un auto rojo que estacionaron a un costado para dejar su grafitis.

escrache en las redes graffiti dique potrerillos 1.jpg Escrache en las redes: indignación por un graffitis en el dique Potrerillos

En el escrache en las redes no se explica si las fotos son actuales o no o si fueron sacadas por el autor del posteo. Lo cierto es que miles de mendocinos indignados no se quedaron callados ni de brazos cruzados y viralizaron las imágenes rápidamente.