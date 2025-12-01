Para aquellos que están pensando en iniciar un proyecto de construcción, ya sea de departamentos, casa o un complejo comercial, debe comenzar a conocer sobre el término m2, ya que es aquel que rige el precio de lo que va a gastar en parte. En la provincia de Mendoza hay un ente regulador que determina el valor que tiene este indicador, que de igual manera, no contempla los gastos en total.
Es oficial: esto cuesta el valor del m2 de construcción en Mendoza en diciembre
Con el inicio del mes de diciembre, el Colegio de Arquitectos de Mendoza definió el valor del m2 de construcción que regirá a lo largo de diciembre
El Colegio de Arquitectos de la provincia de Mendoza es aquel que se ha encargado de manejar el valor del metro cuadrado de la construcción, y actualiza este indicador cada 3 meses. A pesar de tener en claro cuánto cuesta el m2, hay que saber que cuestiones como los fletes o costo de albañilería, no forma parte.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Construcción en Mendoza: cuánto cuesta el m2 en diciembre
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11. El aumento, de poco más del 4% al último anunciado por el organismo provincial.
Para el mes de diciembre, el valor será el mismo que en octubre y noviembre, ya que el precio que impone el Colegio de Arquitectos de Mendoza se mantiene durante tres meses. Recién en enero del 2026 habrá una actualización.