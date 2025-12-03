Entregan $10.000.000 al suertudo propietario de este billete de $1000

El error en este billete de $1000 es de impresión y se nota en la inscripción "Mil Pesos" como en el número, en donde se ve incompleto debido a unas líneas que lo atraviesan.

Billete 1000 pesos.png

Justamente, los errores de impresión son algunas de las características que pueden hacer que una moneda o un billete sea muy valioso. También su antigüedad, el hecho de que sean pocos los impresos, un particular número de serie u otro detalle, son otras de las cualidades que puede poseer uno de estos ejemplares y que hacen que su dueño pueda ganar mucho dinero, como es el caso de este billete de $1000 que se vende por Mercado Libre.

En caso de tener un billete de $1000 como este, o algunas monedas y billetes que pueden resultar valiosos, lo recomendable es acudir con algún especialista en numismática para que asesore sobre su valor y así evitar ser estafado.