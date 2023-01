Entre heladas y granizo, Mendoza ya perdió más de 26 mil hectáreas de vid en el último año

Los daños oscilan entre el 10% y el 100%, aunque en el Gobierno todavía son cautelosos a la hora de hablar de cifras, porque resta conocerse cuál fue el daño oficial de los destrozos: "Aún hay aspectos sobre los que no tenemos todas las precisiones, como por ejemplo qué porcentaje de lo afectado fue de viñedos y qué porcentaje, de fruta con carozo", dijo Moralejo a Canal Siete. Además, agregó que la tormenta afectó también a zonas no cultivadas.

granizo en Mendoza.jpg El Ejecutivo estableció al menos cinco vías distintas de ayuda a productores.

Lo próximo que hará esa cartera, entre otras tareas, será evitar daños mayores por otros motivos que vienen como consecuencia de lo ocurrido. Explicaron, por ejemplo, que tras conocerse los alcances de lo que pasó, saldrán a hacer curaciones en la zona para evitar que las plagas puedan ampliar el problema, algo que puede ocurrir en estos casos.

"Hay que tener en cuenta que el 50% de la vitivinicultura está en ese triángulo que fue afectado el miércoles, en el este provincial. Fue muchísimo daño y en un período muy corto de tiempo; por eso ahora lo fundamental ahora es que se hagan las denuncias, que los productores se acerquen a la Dirección de Contingencias Climáticas y carguen sus datos para que puedan recibir ayudas", apuntó Moralejo a Canal Siete.

Críticas al Gobierno nacional y las ayudas que vendrán

"Lo que ha llegado no suma, en comparación lo que solicitó la provincia", arremetió Moralejo cuando se le preguntó por los fondos que Nación ya giró a los departamentos afectados. "No tenemos datos oficiales, pero por lo que pudimos hablar con ciertos intendentes que lo recibieron, entendemos que arribaron 200 millones de pesos", explicó. Según sus palabras, al parte del Ejecutivo no le parece suficiente, ya que habían solicitado cuatro mil millones, tras las heladas tardías del 1 de noviembre.

heladas en Mendoza.jpg Las haladas tardías afectaron a Mendoza entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El funcionario opinó que esta grave situación llega en un mal clima macroeconómico, que se sufre tanto Mendoza como el resto de la Argentina. Además criticó medidas de la gestión económica como el dólar soja -el mecanismo que pagó un tipo de cambio diferencial y más elevado a productores sojeros, para que liquidaran mayor parte de sus exportaciones-.

Sobre las ayudas, el titular de Agricultura y Ganadería solicitó una vez más que se cuelguen los datos en el portal para que cada productor perciba apoyo de la provincia. Explicó que los beneficios pueden ir desde la supresión de pagos a Irrigación, subsidios al riego agrícola y/o préstamos bonificados por el FTyC (Fondo para la Transformación y el Crecimiento), o bien a través de Mendoza Fiduciaria.

sergio moralejo.jpg El titular de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo.

Por su parte, el vicegobernador de la provincia, Mario Abed, aseguró en las últimas horas que habrá más medidas para mitigar lo ocurrido, que podrían terminar de confirmarse en las próximas horas. De todos modos, al apoyo mencionado se suma el subsidio a la tarifa eléctrica y la continuidad de un plan de sostenimiento de empleos que ya está vigente. Todo ese combo puede ser fundamental para bajar las consecuencias, ya que el sector rural del Este perdió el 70% de su cosecha.

El tiempo de carga para esa información es de diez días hábiles después de la tormenta. Luego de recibirlos, la provincia enviará a sus peritos para que constaten el nivel de daño, según está estipulado. En ese momento podrá corroborarse un dato que el Gobierno ya teme: que las hectáreas con pérdidas totales sean más de 30 mil. Eso, porque a las 26 mil que ya estaban constatadas, se sumarían casi 3 mil por el granizo que cayó días atrás.

