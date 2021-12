Entre el 85% y el 90% de los internados por Covid en Mendoza no están vacunados

Si hay un dato claro que demuestra la efectividad de las vacunas contra el Covid-19 es que un altísimo porcentaje de los que requieren internación en hospitales públicos o clínicas privadas no se ha vacunado. Si bien aún no hay número finos, se estima que entre el 85% y el 90% de los ingresados a centros asistenciales en los últimos días de la tercera ola de contagios no tiene ni una sola dosis. Incluso, en San Rafael ese porcentaje es del 100%.