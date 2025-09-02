Inicio Sociedad Solidaridad
En un camión de 1957, Estelle y Dan recorren Sudamérica con un mensaje solidario y ecológico

La pareja francesa llegó a Mendoza en su viejo camión suizo completamente restaurado para compartir su proyecto de voluntariado, solidaridad y sueños

Cecilia Corradetti
Por Cecilia Corradetti [email protected]
Este martes Estelle y Dan ofrecen especialidades francesas y muestran la vida dentro de un camión. Estarán en el Parque San Martín

Este martes Estelle y Dan ofrecen especialidades francesas y muestran la vida dentro de un camión. Estarán en el Parque San Martín

Gentileza

Por las calles de Mendoza rueda un vehículo salido de otra época. Es un camión suizo de 1957 que se mueve lento -apenas 50 km/h- pero lleva un mundo de historias. A bordo viajan Estelle Ohanian y Dan Wilhelm, una pareja francesa que desde hace casi dos años recorre Sudamérica con una misión muy particular: unir aventura, solidaridad y ecología en un mismo viaje.

camion suizo 1957 franceses en mendoza1
El viejo cami&oacute;n suizo restaurado funciona lento pero seguro. En San Juan sufri&oacute; un desperfecto y luego sigui&oacute; adelante hacia Mendoza sin inconvenientes.

El viejo camión suizo restaurado funciona lento pero seguro. En San Juan sufrió un desperfecto y luego siguió adelante hacia Mendoza sin inconvenientes.

Su proyecto se llama FBW Project y combina acciones de voluntariado con encuentros humanos y culturales. “Para nosotros, llegar a Mendoza es una gran etapa. Descubrir esta ciudad, reconocida en el mundo por su vino y por tener el parque más grande de América del Sur, es muy especial. Significa encontrarnos con una cultura nueva en un lugar emblemático como el Parque San Martín”, cuentan.

Solidaridad en el Parque San Martín y una historia que contar

Hasta este martes, los mendocinos tienen la oportunidad de conversar con ellos, conocer el interior del camión y descubrir cómo se organiza una vuelta al mundo en clave solidaria.

En la exposición que ofrecen allí por donde pasan, Estelle y Dan relatan cómo nació su proyecto, cuáles fueron las misiones que ya realizaron -como sus aportes a la preservación del puma en Pumakawa, Córdoba- y cómo se vive en un vehículo que avanza despacio, pero firme, hacia los sueños.

estelle y dan franceses en mendoza1
Felices en la Tierra del Sol y del Buen Vino. "En Mendoza la gente es maravillosa", dijo Estelle.

Felices en la Tierra del Sol y del Buen Vino. "En Mendoza la gente es maravillosa", dijo Estelle.

El encuentro se vuelve aún más atractivo gracias a su costado gastronómico: Estelle proviene de una familia de chocolateros y Dan es chef francés, por lo que ofrecen crêpes y trufas de chocolate caseras, además de postales, calcomanías y un libro infantil titulado Las Aventuras de Woody alrededor del mundo. En sus páginas, los niños aprenden a decir “hola” en distintos idiomas y a descubrir costumbres culturales de cada país recorrido.

La filosofía del colibrí y el viejo camión de testigo

Más allá de la experiencia pintoresca, Estelle y Dan insisten en que su proyecto tiene un mensaje claro: “Todo es posible. Si se puede soñar, se puede hacer”. Inspirados en una frase de Walt Disney, sostienen que los sueños no deben olvidarse, porque gracias a ellos se logran grandes cosas en la vida.

“Viajar es hermoso, pero viajar al encuentro de nuevas culturas es aún más valioso: abre puertas, abre la mente y regala nuevos amigos”, remarcan.

camion suizo de atras franceses en mendoza1
Sudam&eacute;rica en un viejo cami&oacute;n suizo modelo 57 y una parada en Mendoza.

Sudamérica en un viejo camión suizo modelo 57 y una parada en Mendoza.

Con frecuencia, al hablar de su misión ecológica y solidaria, comparten la leyenda del colibrí que intenta apagar un incendio llevando gotitas de agua. Cuando los demás animales le preguntan por qué lo hace siendo tan pequeño, responde: “Hago mi parte”.

Esa, dicen, es la filosofía que los guía: ser pequeños colibríes que, cada vez que es posible, hacen su parte.

Dónde encontrar a esta pareja francesa: Parque San Martín

Los mendocinos podrán visitarlos en el Parque San Martín hasta el martes 2 de septiembre, y quienes quieran contactarse con ellos pueden hacerlo a través del correo [email protected] o al teléfono: +33 658501420.

