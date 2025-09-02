En un camión de 1957, Estelle y Dan recorren Sudamérica con un mensaje solidario y ecológico

En la exposición que ofrecen allí por donde pasan, Estelle y Dan relatan cómo nació su proyecto, cuáles fueron las misiones que ya realizaron -como sus aportes a la preservación del puma en Pumakawa, Córdoba- y cómo se vive en un vehículo que avanza despacio, pero firme, hacia los sueños.

estelle y dan franceses en mendoza1 Felices en la Tierra del Sol y del Buen Vino. "En Mendoza la gente es maravillosa", dijo Estelle. Gentileza

El encuentro se vuelve aún más atractivo gracias a su costado gastronómico: Estelle proviene de una familia de chocolateros y Dan es chef francés, por lo que ofrecen crêpes y trufas de chocolate caseras, además de postales, calcomanías y un libro infantil titulado Las Aventuras de Woody alrededor del mundo. En sus páginas, los niños aprenden a decir “hola” en distintos idiomas y a descubrir costumbres culturales de cada país recorrido.

La filosofía del colibrí y el viejo camión de testigo

Más allá de la experiencia pintoresca, Estelle y Dan insisten en que su proyecto tiene un mensaje claro: “Todo es posible. Si se puede soñar, se puede hacer”. Inspirados en una frase de Walt Disney, sostienen que los sueños no deben olvidarse, porque gracias a ellos se logran grandes cosas en la vida.

“Viajar es hermoso, pero viajar al encuentro de nuevas culturas es aún más valioso: abre puertas, abre la mente y regala nuevos amigos”, remarcan.

camion suizo de atras franceses en mendoza1 Sudamérica en un viejo camión suizo modelo 57 y una parada en Mendoza. Gentileza

Con frecuencia, al hablar de su misión ecológica y solidaria, comparten la leyenda del colibrí que intenta apagar un incendio llevando gotitas de agua. Cuando los demás animales le preguntan por qué lo hace siendo tan pequeño, responde: “Hago mi parte”.

Esa, dicen, es la filosofía que los guía: ser pequeños colibríes que, cada vez que es posible, hacen su parte.

Dónde encontrar a esta pareja francesa: Parque San Martín

Los mendocinos podrán visitarlos en el Parque San Martín hasta el martes 2 de septiembre, y quienes quieran contactarse con ellos pueden hacerlo a través del correo [email protected] o al teléfono: +33 658501420.