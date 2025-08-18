La torta de Horneritos de 4 toneladas: cómo voluntarias y un ex Bake Off convirtieron harina en solidaridad

La matemática que hacían daba miedo: miles de huevos, kilos de harina, litros de aceite para tantos piononos

torta solidaria comedor los horneritos Gabriela Carmona el día de la elaboración de la torta de cuatro toneladas que Los Horneritos entregó para el Día del Niño.

Fue entonces cuando apareció Gerardo Domínguez, el mendocino que alcanzó su fama en el concurso de cocina Bake Off Argentina.

"Conocimos un ángel, que es Gerardo el de Bake Off, y nos enseñó a hacer los piononos de una manera fácil, rendidora y económica", recordó Gabriela.

Menos mal que llegó Gerardo porque cuando empezamos a hacer las cuentas comenzamos a calcular cuántos huevos se utilizaban por cada pionono, más la harina, más los huevos, el aceite y bueno, y todo lo que llevaba estos piononos, ahí se complicó más

Gerardo ex Bake Off Argentina ayudando comedor los horneritos Gerardo Domínguez, ex Bake Off Argentina.

Cómo elaboraron la torta más grande del país para el Día del Niño

Gabriela explicó que trabajaron entre 9 y 10 personas por día, aunque a veces más, a veces menos dependiendo del tiempo disponible de los voluntarios. "Los piononos los realizamos con unas máquinas que son batidoras de casa y el horno que utilizamos fue un horno pizzero, nada más", contó.

los horneritos torta solidaria La torta interminable.

"No tenemos horno industrial, no tenemos máquinas industriales, así que lo que hacíamos lo hacíamos con lo que teníamos en casa", continuó.

Para conservar los ingredientes, recurrieron a la cámara frigorífica del comedor, el mismo espacio donde guardan los productos que sostienen las ollas diarias.

Porque ahí estaba la otra dimensión del desafío: mientras horneaban piononos para miles de niños, la rutina del comedor no se detuvo. "Quiero dejar en claro que nunca abandonamos las tareas del comedor mientras estuvimos haciendo los 300 piononos que necesitábamos. Siempre se hizo, se hicieron las comidas, se trabajó tal cual se venía haciendo sin abandonar el comedor", destacó.

comedor los horneritos torta solidaria (2) Juan Arnulfi, músico mendocino, junto a Gabriela Carmona.

El viernes a las 16.30, dos camiones cargaron los piononos, dulce de leche, crema, rellenos, freezers y máquinas, todo rumbo al lugar donde se ensamblaría la torta.

La mitad de las 45.000 porciones se repartió en la plaza Severo del Castillo; la otra mitad emprendió viaje hacia comedores de San Martín, Maipú, Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle.

El último lugar donde llevaron porciones fue a una canchita de fútbol de Lavalle: "Ese pedazo de torta, que fueron tres latas, las llevamos el domingo y ver la felicidad en los niños cuando comieron esa torta es algo que no se puede explicar con palabras".

"Con tan poquito se pueden hacer tantas cosas"

"El sentimiento que nos quedó", remarcó Gabriela, "fue que se pudo, que con tan poquito se pueden hacer tantas cosas. Y la sensación más hermosa que tuve fue ver la felicidad de cada persona que nos decía gracias por ayudar, gracias por esforzarse, y ver que lo que habíamos hecho durante tanto tiempo con tanto amor salió exquisito".

"La verdad es que fue una torta que sólo Dios sabe cuántas noches estuvimos sin dormir, cuántas horas pasamos pensando si iba a alcanzar o no. Pero el sólo hecho de ver tanta cantidad de gente disfrutándola, para nosotros ese sentimiento fue algo especial. Jamás imaginamos ver a la gente tan agradecida", enfatizó.

comedor los horneritos realizaron una torta solidaria La torta más grande del país es mendocina y se realizó por una causa solidaria.

De todas las emociones que vivió en esta aventura se quedó con una en la que un jubilado le dijo: "Gabi, yo cobro $350.000 por mes, pero yo puse mi maple de huevo y está puesto en esta torta y por eso te digo gracias".

Punto aparte para la colaboración de todos los voluntarios que participaron: Miguel Carbacho, Gabriela Latorre, Claudia Villanueva, Mabel Chávez, Florencia Quinteros, Juan José Burgos, Graciela Oviedo, Roberto, Emanuel y Patricia Carmona, y la familia Aguirre: Pedro, Facundo, Lautaro, Emilce, Maximiliano y Ceferino.

"Fueron muchas horas de trabajo. En la noche nos quedamos ocho personas trabajando. En realidad éramos aproximadamente 20 personas, pero los demás tuvieron que venirse porque tienen hijos chiquitos. Y en la noche nos quedamos ocho personas. Tres veces nos agarró el agua, tuvimos que encarpar la torta, hacer crema", describió.