Gerardo-de-Bake-Off-despidio-a-Agustina-Fontenla2.jpg

Tras ser presentado, Gerardo reveló que "es un día difícil porque como todo saben Agus emprendió su viaje".

"Agustina Fontenla, una de mis compañeras del programa, fue una gran amiga y seguimos en contacto después del programa, de hecho armamos un grupo junto a la Tucu (Carolina Tanoni) y Angelo (Pedrazzoli), los cuatro del interior", relató al tiempo que se desculó ante las cámaras por hablar bajo y visiblemente emocionado.

Y siguió: "Más allá de las distancias nos mensajeábamos todos los días y por esta cuestión del Covid se le complicó el cuadro y la tuvieron que internar".

Sobre cómo se enteró contó que fue "esta mañana cuando me desperté a las 5 para preparar el día, me desayuné con el mensaje que Agus ya no estaba entre nosotros".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCPp5Uv1nmNX%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Gerardo Bake Off (@gerardobakeoff)

"Le mando un abrazo a su familia y a todos sus seguidores y a toda las personas que compartieron con nosotros lo magnífico que fue el reality y lo magnífico que nos dejó el después", expresó.

"Hoy les puedo decir que mi amiga está acá conmigo y que vamos a hacer todo lo posible para no llorar mucho. Para ella la pastelería era todo, hacía magia".

Por último Gerardo se tomó unos minutos para enviar un mensaje de concientización: "El principal mensaje, desde nuestro lugar de trabajo, es seguir cuidándonos y si todavía no estamos vacunados cuidarnos aún más".

En tanto que Clari Ceschin remarcó que "la cocina de Mejor de Mañana homenajea a Agustina".