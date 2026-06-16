En qué escuela encontraron restos de un feto en el baño

Los peritos trabajaron en la recolección de los elementos para trasladarlos rápidamente a la Morgue Judicial, donde serán sometidos a análisis exhaustivos.

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Restos de un feto en una escuela: macabro hallazgo

De acuerdo con la información preliminar aportada por los especialistas, se trataría de restos ovulares los encontrados en la escuela de San Juan, aunque se aguardan los estudios forenses complementarios para determinar con precisión su naturaleza.

El operativo y las pericias de rigor tuvieron lugar en las instalaciones del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) en Rivadavia.

La escuela está ubicada en la intersección de la Avenida José Ignacio de la Roza y calle Centenario.

Fue precisamente en la zona de los baños de esta escuela donde se produjo el lamentable hallazgo, que hoy moviliza a las autoridades de San Juan en busca de respuestas.

Los investigadores tomaron testimonios a personal que trabaja en el lugar y la recolección de datos que ayuden a reconstruir cómo sucedieron los hechos.

Desde la fiscalía interviniente se espera el informe final de las pericias forenses, un paso que será clave para definir la calificación legal y el rumbo definitivo de la causa.

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Testimonios tomados en la escuela

Según los comentarios aportados por alumnas del CENS, amigas de la joven involucrada, la estudiante habría sufrido un aborto espontáneo hace unos días atrás. Tras este episodio de salud, la mujer habría recibido indicación médica y medicación específica para lograr la expulsión de los tejidos uterinos restantes, un procedimiento habitual en estos cuadros clínicos.