En Mendoza ya se aplica la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid a algunos grupos  

Para un puñado de mendocinos que cumplen con esos factores, ya pasó el tiempo definido por las autoridades sanitarias entre la dosis adicional y esta última vacuna, por lo que ya concurrieron a completar (o mejorar) sus esquemas. Son personas que fueron vacunadas a mediados de octubre, antes de que la tercera ola de contagios subiera el pico de positivos a números récord tanto a nivel local como nacional. Se espera que el número sea mayor a partir de los próximos días.

“Desde principios de febrero se han completado esas fechas, así que ya estamos vacunando desde hace un tiempo”, dijo la directora de Inmunizaciones de la provincia Iris Aguilar a Diario UNO. Además, confirmó que sólo quienes estén comprendidos en esos criterios pueden solicitar una nueva aplicación. El resto debe esperar.

Aunque no hay un número preciso de cuántos son los mendocinos en estos grupos, se sabe que es una cifra importante y por eso solicitan que se acerquen recibir esta nueva vacuna a todos los que hayan superado los 120 días tras el refuerzo. Sobre todo, pensando en el cambio de estación que se producirá el mes que viene y en la posibilidad, siempre latente, de que surja una nueva variante del virus que altere las cosas, como pasó con Ómicron a fines de 2021.

En el resto del país todavía no hay un criterio unificado y hay provincias que definirán por estos días si van a comenzar por los inmunosuprimidos o por adultos mayores, por lo que la decisión de Mendoza fue sorpresiva para algunos y marca un adelanto respecto a lo que están haciendo otras jurisdicciones.

image.png Iris Aguilar, titular de la Direccion de Inmunizaciones de la provincia.

“Para la población en general aún no hay nada habado ni tampoco se ha hablado en la Comisión Nacional de Inmunizaciones” (Conaín), resaltó Aguilar más temprano en el programa de Canal Siete “Hola Mendoza”. “Todavía nos queda un largo camino por recorrer en la aplicación de refuerzos. Por eso quiero aclarar que la cuarta dosis que se menciona es sólo la adicional para estos conjuntos que pasaron los cuatro meses post vacuna adicional”, aclaró.

A la espera de las clases

En días comenzará el ciclo 2022 en todas las escuelas de la provincia. En rigor, ya hay alumnos rindiendo los saberes que adeudan desde el año pasado, pero el número masivo de estudiantes se va a presentar recién a finales de febrero. Será un año particular, porque habrá vacunación en los establecimientos, tal como se especulaba desde hace algunos meses.

Sin embargo, el pedido de la jefa de Inmunizaciones es que los padres no se demoren en llevar a sus hijos a completar sus esquemas. “Es clave que no esperen a que vayan los vacunadores a los colegios, porque la respuesta inmune que se da con las dosis, como sabemos, no es inmediata. No hay que aguardar para la primera ni para las de refuerzo, no hay que dejar pasar más tiempo que el prudencial. Hay que llevar a los chicos cuanto antes”, advirtió.

Como se sabe, se vienen haciendo reuniones entre ministros provinciales, el titular de la cartera educativa a nivel país Jaime Perczyk, y diversos funcionarios ligados al área para terminar de articular el plan de inmunización a los más chicos. En Mendoza, según comentó la ministra Ana María Nadal, el 70% de los menores de 3 a 11 años tiene por lo menos una dosis y el 50% ya cuenta con el esquema completo. Esos números van a aumentar a partir de marzo, cuando la vacuna llegue a las escuelas de la provincia y se sume a todos los alumnos que, por ahora, han quedado afuera del operativo de inoculación.