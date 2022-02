La ministra Nadal anunció que en Mendoza habrá vacunación contra el Covid en las escuelas

Entrevistada en Radio Nihuil, la titular de la cartera sanitaria expresó: "Se planteó a nivel nacional un ejercicio que en realidad en Mendoza ya lo veníamos haciendo. Esto es: las clases con presencialidad cuidada, desinfecci{on, lavado de manos, distanciamiento, uso de tapabocas y se le añade ahora algo muy importante que es la intensificación de la campaña de vacunación, que le vamos a llevar a las escuelas".

A vacunar a las escuelas

"Tenemos un mapa de Mendoza -agregó- respecto de la vacunación y sabemos cuáles son las escuelas con mejor cobertura y las que tienen menos. Vamos a ir no sólo con las vacunas contra el Covid, también vamos a llevar las de calendario para recuperar coberturas que bajaron en pandemia, como la doble viral y sarampión, no sólo para los chicos, sino también con los adultos, o sea padres y docentes".

Respecto del Covid, Nadal especificó que son buenos los índices de vacunación en Mendoza: "De 3 a 11 años, tenemos al 70% vacunado con por lo menos una dosis y al 50% con esquema completo. Mejor aún es en la franja de 12 a 17 años, con el 70% con esquema completo".

Respecto de los docentes, amplió: "El 90% ya está vacunado con dos dosis y el 70% tiene el refuerzo. Hay nada más que un 5% que no se ha querido vacunar". Y precisamente sobre los no vacunados recordó que no es obligatoria la inoculación: "Nosotros seguimos apostando a la vacunación. Y les pedimos a los papás que lleven a sus hijos a vacunarse".

Ana Maria Nadal.jpg Ana María Nadal, ministra de Salud de Mendoza.

El protocolo nacional

Sobre el anuncio de Alberto Fernández, Ana María Nadal dio su punto de vista: "En Mendoza ya venimos de un proceso de presencialidad cuidada anticipada por una fuerte decisión política de nuestro gobernador. A otras provincias quizás les cueste más".

El uso del barbijo no será obligatorio en los niños de hasta 5 años. En Mendoza vamos a ir monitoreando con equipos de salud y de educación. Ya lo hablamos con José Thomas (director de Escuelas) para ir viendo las variables epidemiológicas y el proceso de alfabetización. De la obligatoriedad del uso del barbijo iremos haciendo los ajustes que sean necesarios. El eje es priorizar la presencialidad El uso del barbijo no será obligatorio en los niños de hasta 5 años. En Mendoza vamos a ir monitoreando con equipos de salud y de educación. Ya lo hablamos con José Thomas (director de Escuelas) para ir viendo las variables epidemiológicas y el proceso de alfabetización. De la obligatoriedad del uso del barbijo iremos haciendo los ajustes que sean necesarios. El eje es priorizar la presencialidad

Qué pasa si hay casos de Covid

La integrante del equipo de Gobierno indicó: "Brote es cuando hay más de tres casos en un curso. Un caso no es motivo de cierre del curso y no presencialidad. No se aislará al resto del curso. Se trate de un niño o de un docente, si tiene el esquema completo de vacunación, hará 7 días de aislamiento y si es contacto estrecho y está vacunado, no hará aislamiento"

La Fiesta de la Vendimia

Ana Nadal dijo que "de la Fiesta de la Vendimia está todo supeditado a la situación epidemiológica. Claramente se recomendará a loas asistentes el uso de tapabocas. No hay decisión todavía sobre el aforo que se autorizará".

Finalmente la ministra admitió que el sistema sanitario continúa exigido a pesar de que están bajando los casos de coronavirus: "Es que además del Covid estamos trabajando en la recuperación de patologías y atenciones que se fueron postergando en pandemia. Hay menos tensión, pero mucho trabajo".