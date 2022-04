En medio de la polémica por el Zonda y la suspensión de clases, Defensa Civil hizo frente a las críticas

Daniel Burrieza, de Defensa Civil. Foto: Matías Pascualetti. Daniel Burrieza aseguró que se manejan con entidades oficiales para conocer el pronóstico y tomar decisiones.

"Los modelos indican que el Zonda va a ser de intensidad fuerte en el Sur y va a ser intenso en Mendoza, más de lo que fue el domingo", agregó el funcionario.

Burrieza explicó: "Nosotros la información que sacamos lo hacemos de fuentes que son responsables como SMN, la Oficina de Vigilancia Meteorológica, y Contingencias Climáticas. No somos meteorólogos y no inventamos. Nos valemos lo que es lo local y la gente que trabaja con nosotros, quienes nos dan esta información lo que nos hace tomar una decisión en pos de prevenir y asegurarnos la vida de la gente".

Polémica con el doctor en meteorología Federico Norte

"La verdad no sé qué dijo el doctor Norte, pero con nosotros no tiene ningún tipo de relación ni información", indicó Burrieza, titular de Defensa Civil de Mendoza, quien en base a los pronósticos hace las sugerencias a la Dirección General de Escuelas de suspender o no las clases ante la probabilidad de viento Zonda.

"Los organismos oficiales nos mandan avisos, nos escriben, tienen responsables y nosotros nos basamos en eso para nuestra toma de decisiones. Nosotros respetamos al doctor Norte y sabemos el conocimiento que tiene, pero lamentablemente no trabaja con nosotros, no se arrima a nosotros, no nos habla, no tenemos información de él", señaló.

el zonda bajando en mendoza.jpg El Zonda podría llevar con ráfagas de intensidad moderada para el llano del Gran Mendoza.

Y agregó: "Desde que trabajamos en Defensa Civil, en un principio él comenzó a tratar de trabajar con nosotros, pero después tenía algún tipo de inconveniente, por lo cual no se llegó a ningún trabajo en conjunto, y por eso lo hacemos con organismos oficiales".

"No quiero entrar en discusión con qué hace o qué dice Norte. Nosotros tenemos que basarnos en lo que nos dicen quienes nos respaldan legalmente. Tenemos organismos en Mendoza y en Nación que son los que emiten las alertas y nosotros las respetamos", dijo Burrieza. "La opinión y decisión nuestra no está tomada por motus propio, ni porque queremos hablar y decir cualquier cosa, sino que lo hacemos basado en los modelos meteorológicos".

El trabajo de Defensa Civil

Daniel Burrieza contó que en un día como el de hoy, con pronóstico que el Zonda baje al llano "tenemos en apresto Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios, personal de Edemsa, de Ecogas, de Vialidad Provincial, y a todos los organismos que pueden intervenir en una situación de emergencia como suele suceder con el viento Zonda".

"Los pronósticos meteorológicos pueden tener variación, pero si nos dicen que desde las 10 u 11 de la mañana se podrá percibir el viento, la visión que tenemos en prevención no es una escuela de Potrerillos, sino que son todas las escuelas de Mendoza donde hay tráfico, un gran arbolado, hay postes con tendido eléctrico, los chicos y los padres que van a buscarlos y exponemos a mucha gente ante una alerta de viento importante con un peligro físico de vida y daños, y por eso sugerimos que para evitar problemas se haga esto", explicó.

Polémica con Federico Norte

A primera hora de este martes, el doctor en meteorología y especialista en el fenómeno de viento Zonda, Federico Norte dijo que en la provincia hay un desprecio por la actividad científica y le preocupa el ninguneo de las autoridades para consultar a los especialistas en este tipo de situaciones.

Federico Norte, doctor en Meteorología. Federico Norte criticó la decisión de la DGE y en quien dio un pronóstico de viento Zonda equivocado.

"El caso de suspender las clases de los alumnos en la mañana, muestra un desprecio o ignorancia respecto a la actividad científica local. Me refiero a que en Mendoza hay muchos doctores en meteorología, algunos trabajan en el Conicet y otros en la UNCuyo", agregó el especialista en el fenómeno del Zonda.

"El Zonda va a bajar, hay un 80% de posibilidad que esto ocurra después del mediodía solar, que para quien no lo sepa, no es a las 12 sino a la 13.45. A partir de ahí es cuando hay mayor probabilidad que baje el Zonda y descendería, en este caso, después de las 16", aseguró el especialista.

Sostuvo que está bien suspender la actividad escolar por el Zonda, pero cuando esto vaya a ocurrir y no antes. "Para eso hay que preguntar a los especialistas. Después nos equivocaremos nosotros, pero no cualquiera puede dar un pronóstico sin dar la fuente ni nada. Me preocupa el ninguneo que hay a la actividad científica en esta provincia".