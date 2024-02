En medio de la ola de calor, 60 familias de Guaymallén están sin agua desde hace un mes

Es un complejo de cinco torres, cada torre tiene doce departamentos. Cristina Rivas es propietaria de uno de los departamentos y asegura que han realizado más de veinte reclamos a Aguas Mendocinas, y ahora están pidiendo asistencia al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) nuevamente.

El problema reside en que la cisterna que abastece a las cinco torres no tiene la presión suficiente como para poder llenarse. Según detalló la vecina, se comprobó que tienen entre 300 y 400 gramos de presión, cuando deberían tener entre 1 kilo y 1 kilo y medio, y por esta falta de presión, las bombas no se pueden encender y los vecinos no tienen agua.