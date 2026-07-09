En 1935 introdujeron 101 sapos para combatir una plaga en Australia: hoy ellos son la plaga

Para 1980, la población de sapos de caña ya superaba los cinco millones de ejemplares y se había expandido por gran parte del noreste de Australia. Su presencia provocó un fuerte impacto sobre la fauna nativa, ya que sus glándulas producen un veneno letal para numerosas especies. A esto se suma la competencia por alimento y refugio con los animales autóctonos.

¿Cómo enfrenta Australia esta invasión?

Hasta la actualidad, la mayoría de las estrategias para controlar la expansión de este animal han tenido resultados limitados. Muchos de los métodos consisten en la captura manual de ejemplares, aunque estas acciones también pueden afectar accidentalmente a especies nativas.

El Gobierno de Australia ha destinado recursos para enfrentar este problema mediante el financiamiento de investigaciones del Consejo Australiano de Investigación y del Programa Nacional de Conservación de Tierras, con el objetivo de desarrollar métodos más eficaces para reducir el impacto de esta especie invasora.

Además, en distintas regiones del país operan organizaciones sin fines de lucro dedicadas a proteger la fauna autóctona. Estos grupos realizan campañas de extracción de sapos de caña, investigan sus efectos sobre los ecosistemas y promueven la educación ambiental para involucrar a las comunidades en la lucha contra una de las invasiones biológicas más graves de la historia reciente.