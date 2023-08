Empresarios de San Rafael insisten con que se reactive el proyecto del Paso Las Leñas

El martes se conformó en el Concejo Deliberante de San Rafael un comité específico: lo integran representantes de la Cámara de Comercio, de la Universidad Tecnológica Nacional y de la UNCUyo.

paso a chile cristo redentor.jpg Por los casi cotidianos cierres del paso a Chile, desde San Rafael quiere instalar la discusión por el Paso las Leñas.

¿Es posible el Paso Las Leñas?

"Claramente lo que falta es la decisión política para darle el impulso definitivo para la concreción de la obra. Este paso transformará a San Rafael, porque se calcula un flujo de mil camiones diarios todo el año, con una obra que no es tan significativa para Argentina. Son solo son 80 kilómetros de ruta y un túnel a baja altura. La última vez que se reunió el comité fue en el año 2017", dijo en declaraciones a medios sureños Enrique Richard de la Específica de Desarrollo Regional de la cámara.

El dirigente le dijo a FM Vos 94.5 que a pesar de los esfuerzos que se realizan desde esa entidad, durante estos últimos años no hubo ningún avance. "La verdad es que es un poco decepcionante que 25 años de trabajo tengan tan pocos resultados".

Sin embargo aclaró que "hay que seguir insistiendo por su concreción porque es muy importante. Hay que involucrar a todos los sectores de la sociedad, a los ciudadanos, ya que se trata de una obra relevante que requiere de mucha inversión y muchos años de edificación, alrededor de 10. Si se hubiera empezado a construir hace 25 años hoy ya estaría listo. Hay que hacerlo propio a este tema".

"Paso Las Leñas es un beneficio no solo para el sur de Mendoza, sino para todo el Mercosur por su salida rápida al Pacífico a través de Chile. Pero reitero: no hay una demanda popular por su concreción. La gente con justa razón está preocupada por la inflación y la inseguridad. Por eso no se le pregunta nada al político sobre esta cuestión. La gente no tiene conciencia de lo que puede llegar a significar este paso para el desarrollo regional. No se tiene dimensión del crecimiento que podría alcanzar San Rafael en muchos aspectos" "Paso Las Leñas es un beneficio no solo para el sur de Mendoza, sino para todo el Mercosur por su salida rápida al Pacífico a través de Chile. Pero reitero: no hay una demanda popular por su concreción. La gente con justa razón está preocupada por la inflación y la inseguridad. Por eso no se le pregunta nada al político sobre esta cuestión. La gente no tiene conciencia de lo que puede llegar a significar este paso para el desarrollo regional. No se tiene dimensión del crecimiento que podría alcanzar San Rafael en muchos aspectos"

Enrique Richard.JPG Enrique Richard, de la Cámara de Comercio de San Rafael.

El Paso Las Leñas no reemplazará al Paso Cristo Redentor

Richard consideró que "Hay evidentemente una cuestión de negocio de por medio. Así lo ven en el norte de la provincia. Consideran que la construcción del Paso Las Leñas es una pérdida y para nosotros es una ganancia. En este punto es donde debemos demostrar que es una alternativa a Paso Libertadores y que no lo va a reemplazar. Lo bueno que este corredor no estará cerrado, como sucede con Cristo Redentor, sería de un gran alivio en lo que refiere la salida a Chile. El flujo vehicular potenciaría al departamento con una rápida salida al mundo de los cultivos sanrafaelinos"

"Venimos trabajando con mucho empeño desde hace más de 25 años, de la misma forma que se trabajó durante 50 años por el Paso Pehuenche. La Cámara de Comercio estuvo involucrada de forma permanente hasta que se pudo alcanzar ese objetivo. Estamos hablando de 50 años de lucha para instalar el tema y explicar las bondades. Hay que entender que Paso Las Leñas es una alternativa al Cristo Redentor, siendo uno de los mejores proyectos de acuerdo a los estudios que se hicieron en 1998", detalló.

Dijo también: "Nos estamos perdiendo una gran oportunidad, la gente debe conocer los beneficios de este paso. Hay que insistir, todavía ni siquiera se han nombrado los miembros del Comité Ebileñas. Tampoco se ha llamado a licitación para los estudios de perforación que le corresponden a la República Argentina sobre la traza" precisó Richard.

