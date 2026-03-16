Empleados judiciales aceptaron el aumento que les propuso el Gobierno para el primer semestre

judiciales-paritarias Judiciales se sumó a los 7 sectores que acordó el aumento salarial con el Gobierno.

Con este acuerdo, ya son 7 los sectores de la Administración Pública que aceptaron la propuesta de aumento salarial: SUTE, Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado y Empleados Judiciales.

Otros gremios, sin acuerdo

ATE y AMPROS son los gremios populosos que aún no acuerdan con el Gobierno por un aumento salarial para el primer semestre.

“La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) solicitó al ministro de Gobierno de la Provincia, Natalio Mema, que disponga la inmediata convocatoria y funcionamiento de la Comisión Negociadora en los términos de la Ley 7759, asegurando el respeto de las garantías que rigen en materia de negociación colectiva y libertad sindical”, señaló el gremio a fines de la semana pasada, esperando que se reanude la paritaria.

Esto, después de que el Gobierno volviera a convocar a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuando parecía que la negociación estaba agotada y Alfredo Cornejo tenía la decisión tomada de efectivizar el aumento para esos empleados por decreto.

paro concentracion manifestación nudo vial gremios ate reforma laboral El Gobierno retomó la paritaria con ATE pero no con AMPROS. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

En este caso, la directora de Recursos Humanos, Mariana Lima, formalizó una segunda oferta para empleados de ATE (Administración Central, Licenciados en Enfermería, Salud y Desarrollo Social) alcanzando el mismo porcentaje propuesto a los 7 gremios que ya acordaron. Es decir: 7% para marzo y el 3% para mayo.

El sindicato se comprometió a consultar con las bases la oferta. Según confiaron desde ATE, el martes se dará a conocer el resultado del plebiscito por la primera paritaria del año.