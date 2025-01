Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran por hora en enero 2025?

En efecto, en enero existe esta referencia para el cálculo del salario del personal de tareas generales, que constituye la quinta categoría y abarca a las empleadas domésticas. O sea, a las personas que se dedican a la prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas.

Cabe aclarar que el último acuerdo aún no se encuentra homologado y no figura la actualización en el sitio oficial del gremio. Además, los porcentajes de referencia corresponden al sueldo de octubre (que se liquidó en noviembre). Este mes, hasta que no haya un nuevo acuerdo, se toman como referencia las cifras correspondientes (que son las mismas de diciembre).