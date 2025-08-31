Embarazo: los controles prenatales deben realizarse de manera temprana

Esta tasa de mortalidad mide la cantidad de mujeres que fallecen por causas relacionadas con el embarazo, durante la gestación o en el periodo de 42 días posteriores a se término.

La ginecóloga Valeria Valko, especialista de OSPEDYC, indicó que “estos controles no solo permiten evaluar el desarrollo del embarazo y detectar de forma temprana posibles complicaciones, sino que también fortalecen el vínculo entre la embarazada, su familia y el equipo de salud. En cada consulta, la mujer encuentra un espacio de contención, orientación y confianza para resolver dudas y recibir acompañamiento”.

Las consultas prenatales incluyen el control del crecimiento fetal a través de la medición de la altura uterina, el monitoreo y escucha de latidos, como también la realización de ecografías si las condiciones del paciente la requieren. Los controles médicos incluyen además la evaluación de la tensión arterial, el peso materno y análisis de laboratorio, estudios que son sumamente importantes para prevenir complicaciones como hipertensión, diabetes gestacional o alteraciones en el crecimiento del bebé.

“Los controles incluyen medidas preventivas como la aplicación de vacunas, la suplementación con hierro y ácido fólico, y pautas sobre alimentación saludable, actividad física y señales de alerta. Este seguimiento también prepara a la mujer para el parto, ayudándola a saber qué esperar y cómo atravesar el proceso de forma informada y segura”, explicó la especialista.

Salud embarazo ecografía En el Día de la Obstetricia y de la Embarazada, insisten en que los controles prenatales deben realizarse de manera temprana Foto gentileza hola.com

Los profesionales de la salud consideran durante el embarazo y el periodo de gestación, el acceso a los controles prenatales de calidad reduce la mortalidad materna y neonatal de manera significativa, evitando complicaciones en las condiciones de salud del paciente y el recién nacido. En ese sentido, un enfoque integral que contemple la salud física y el bienestar emocional permite que las mujeres transiten con mayor confianza y tranquilidad el periodo de embarazo.

“Cuidar a la madre y al bebé desde el inicio es fundamental. Por eso, invitamos a todas las embarazadas a mantener sus controles al día y a consultar con su obstetra ante cualquier duda. La prevención y el acompañamiento son las mejores herramientas para un embarazo saludable y un comienzo de vida lleno de oportunidades”, sostuvo Valko.