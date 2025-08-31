Inicio Sociedad embarazo
Embarazo: los controles prenatales deben realizarse de manera temprana

En el Día de la Obstetricia y de la Embarazada, que se conmemora este 31 de agosto, los especialistas insisten en que los controles prenatales deben realizarse de manera temprana

El Día de la Obstetricia y de la Embarazada se conmemora este 31 de agosto, una fecha en que los especialistas y la ciencia médica buscan reflexionar sobre la importancia de los cuidados durante la gestación y los controles prenatales para garantizar el estado de salud de la madre y del bebé que está por nacer.

De acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los controles prenatales deben realizarse de manera temprana, preferentemente antes de las 12 semanas, con una frecuencia mínima que no debe ser inferior a las ocho consultas a lo largo del embarazo, mientras que en el último trimestre debe incrementarse. Los controles médicos deben ser accesibles, integrales, de calidad y centrados en la mujer, respetando en todo momento su autonomía y dignidad.

Los controles médicos incluyen la escucha de latidos,la tensión arterial, el peso materno y distintos análisis de laboratorio

Según datos de los especialistas, la tasa de mortalidad materna mostró una importante mejora en Argentina, teniendo en cuenta que de 80 muertes cada 100.000 nacidos vivos en el año 2000 pasó a 33 en 2023, una cifra que se ubica por debajo del promedio que se registra en la región, de acuerdo a un informe del Banco Mundial.

Esta tasa de mortalidad mide la cantidad de mujeres que fallecen por causas relacionadas con el embarazo, durante la gestación o en el periodo de 42 días posteriores a se término.

La ginecóloga Valeria Valko, especialista de OSPEDYC, indicó que “estos controles no solo permiten evaluar el desarrollo del embarazo y detectar de forma temprana posibles complicaciones, sino que también fortalecen el vínculo entre la embarazada, su familia y el equipo de salud. En cada consulta, la mujer encuentra un espacio de contención, orientación y confianza para resolver dudas y recibir acompañamiento”.

Las consultas prenatales incluyen el control del crecimiento fetal a través de la medición de la altura uterina, el monitoreo y escucha de latidos, como también la realización de ecografías si las condiciones del paciente la requieren. Los controles médicos incluyen además la evaluación de la tensión arterial, el peso materno y análisis de laboratorio, estudios que son sumamente importantes para prevenir complicaciones como hipertensión, diabetes gestacional o alteraciones en el crecimiento del bebé.

“Los controles incluyen medidas preventivas como la aplicación de vacunas, la suplementación con hierro y ácido fólico, y pautas sobre alimentación saludable, actividad física y señales de alerta. Este seguimiento también prepara a la mujer para el parto, ayudándola a saber qué esperar y cómo atravesar el proceso de forma informada y segura”, explicó la especialista.

En el Día de la Obstetricia y de la Embarazada, insisten en que los controles prenatales deben realizarse de manera temprana

Los profesionales de la salud consideran durante el embarazo y el periodo de gestación, el acceso a los controles prenatales de calidad reduce la mortalidad materna y neonatal de manera significativa, evitando complicaciones en las condiciones de salud del paciente y el recién nacido. En ese sentido, un enfoque integral que contemple la salud física y el bienestar emocional permite que las mujeres transiten con mayor confianza y tranquilidad el periodo de embarazo.

“Cuidar a la madre y al bebé desde el inicio es fundamental. Por eso, invitamos a todas las embarazadas a mantener sus controles al día y a consultar con su obstetra ante cualquier duda. La prevención y el acompañamiento son las mejores herramientas para un embarazo saludable y un comienzo de vida lleno de oportunidades”, sostuvo Valko.

