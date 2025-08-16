 Elimina las manchas del colchón en solo 30 minutos

Hay que saber que existen trucos caseros de todo tipo, y es que van desde la quita de olor de los envases de plástico de la heladera, hasta recomendaciones para eliminar manchas de la ropa. Uno de los más buscados surge desde el desconocimiento, y es una alternativa para limpiar nuestro colchón, dejándolo nuevo.

El paso del tiempo, y el uso del colchón, esencial para nuestros días, debe ser higienizado con mucho cuidado, y es que no solo hay bacterias viviendo en él, sino que además pueden quedar manchas y hasta feos olores. Existe un truco casero que requiere de dos ingredientes, y en media hora tendrás resultados.

mancha colchon truco casero.jpg

De acuerdo a especialistas de Cuerpomente, la higiene del colchón está directamente relacionada con la calidad del sueño y puede influir en la salud respiratoria y el ánimo de las personas.

El truco casero que salvará tu colchón: cómo hacerlo

Para llevar a cabo este truco casero que limpiará por completo tu colchón, eliminando manchas, olores y hasta bacterias, necesitaremos los siguientes ingredientes:

Bicarbonato de sodio

Recipiente con agua

Aromatizante del aroma que nos guste

El paso a paso de este truco casero es muy sencillo, y es que recuperarás el estado del colchón con las siguientes instrucciones: