Elimina el roce de los muebles del piso de madera con el mejor truco: efectivo y sin esfuerzo

El truco para eliminar rayones de muebles sobre el piso de madera

Lo cierto es que la madera vieja es más sensible que la nueva. El uso de lavandina, amoníaco o limpiadores abrasivos puede quitar la capa protectora, opacar el brillo natural, levantar las vetas e incluso generar manchas más profundas. Por eso, la limpieza debe ser progresiva y suave.

Uno de los trucos más recomendados para eliminar, en este caso, rayones provocados por los muebles son:

Aceite de oliva y vinagre: mezclá una parte de vinagre con tres partes de aceite de oliva. Aplicá con un paño suave sobre el roce y frotá en movimientos circulares. La mezcla hidrata la madera y disimula marcas superficiales.

Cera para muebles: sobre todo si es incolora, es ideal para rayones finos. Colocá una pequeña cantidad, dejá secar y luego lustrá. Además, crea una capa protectora.

Nueces o almendras: frota una nuez natural sobre el rayón, ayuda a rellenarlo gracias a los aceites que libera. Después, pulí suavemente con un paño.

eliminar roce de madera con nuez Gracias a la textura de la nuez, este truco es real y efectivo: tus muebles quedarán como recién comprados.

Lápices reparadores: se consiguen en ferreterías o tiendas de hogar y están diseñados para cubrir rayones en madera y vienen en diferentes tonos para igualar el color del piso.

Cómo prevenir nuevos roces en el piso de madera

Colocá filtros adhesivos en las patas de todos los muebles Usá alfombras en zonas de alto tránsito Evitá arrastrar muebles: levantalos siempre Mantené el piso limpio: el polvo actúa como lija Renová la capa de cera o barniz periódicamente

Eliminar los roces del piso de madera es posible con los métodos adecuados. Con un mantenimiento regular y protección en los puntos clave, los pisos pueden lucir brillantes y saludables durante años.